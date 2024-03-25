Kuşadası’nda CHP’ye geçenlere rozetleri takıldı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:25

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:25

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Gelecek Partisi'nden istifa ederek, CHP’ye geçen yaklaşık 150 kişiye rozetleri takıldı. Törene katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Hep söylediğimz gibi birleşe birleşe kazanacağız. Ailemiz her geçen gün büyüyor." dedi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü binasında düzenlenen rozet takma törenine CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Başkan Günel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve partili katıldı. Büyük bir coşkuya sahne olan törende, İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Başkan Günel tarafından Gelecek Partisi'nden istifa eden yaklaşık 150 kişiye CHP rozeti takıldı.

Günel, “Ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Bugün Gelecek Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Rabia Taşdemir, ilçe yönetimi üyeleri, parti üyeleri ve Taşdemir ailesinin fertleri Cumhuriyet Halk Partimize katıldı. Yerel seçimlere sayılı gün kala bize olan desteğin her geçen gün büyüyor olması mutluluk verici. Hep dediğimiz gibi, birleşe birleşe kazanacağız" diye konuştu.