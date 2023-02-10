Cumartesi 'deprem çantası' hazırlayan Elif Rabia ve ailesi, 2 gün sonra enkaz altında kaldı
Kahramanmaraş’ta, Elif Rabia Akat (12), geçen cumartesi günü evde deprem çantası hazırladı. Elif Rabia, polis memuru babası Mehmet, annesi Eda Akat ile birlikte 2 gün sonra meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde çöken binanın enkazında kaldı...
Pazartesi günü (6 Şubat) merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremde, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Akat (50), eşi Eda Akat ve kızı Elif Rabia ile birlikte yaşadıkları Hayrullah Mahallesi’ndeki 7 katlı Sabır Apartmanı’nın çökmesiyle enkaz altında kaldı.
ENES MELİH, AİLESİNE ULAŞAMADI
Depremi Elazığ’da yaşayan Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Enes Melih Akat, sarsıntının ardından telefonla ulaşamayınca ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş’a geldi.
Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını; anne ve babası ile
kız kardeşinin enkaz altında kaldığını öğrenen Enes Melih Akat büyük üzüntü
yaşadı. Vatandaşlarla birlikte binanın enkazında kurtarma çalışmalarına katılan
Enes Melih Akat, aradan geçen zamanda ailesine ulaşamadı.
2 GÜN ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞTİ
Enkaz başında gece gündüz ailesinden gelecek umutlu haberi bekleyen Enes Melih Akat, depremden 2 gün önce kardeşi Elif Rabia Akat’ın kendisine gönderdiği video ile büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Cumartesi
gecesi kardeşi Elif Rabia’nın kendisine çok sevdiği ‘Kaju’ isimli kedisi için
deprem çantası hazırladığı anlara ilişkin çektiği video görüntüsünü
gönderdiğini ve ardından aradığını anlatan Enes Melih Akat, “Kardeşim cumartesi
gece bana video mesaj attı, sonra da arayarak, ‘Ağabey ben deprem çantası
hazırlıyorum. Biz deprem anında kendimize bakabiliriz ancak kedimiz bakamaz.
Onun için de ayrı çanta hazırladım’ dedi. Videoda da kardeşim çantaya kedimiz
için mama, ilaç, yelek ve tasmasını koyuyor. İzleyince kendisini yeniden aradım
ve ‘Deprem her an olabilir ama çantayı sürekli yenilemen gerekir’ dedim. 2 gün
sonra deprem oldu. Sanki deprem olacağı kardeşimin içine doğmuş. Depremden 2
gün önce deprem çantası hazırlamak kimin aklına gelir” diye konuştu.
Depremin ardından Kahramanmaraş’a gelerek ailesini
kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Akat, “Depremin üzerinden 5 gün geçti.
Ekipler daha yeni geldi buraya. Bu apartmandan çok kişi kurtarıldı. Daha dün
birisi kendi imkânlarıyla enkazdan çıktı. Allah’tan ümit kesmiyoruz ve inşallah
kurtulurlar diye dua ediyorum” diye konuştu.
Anne ve babasıyla birlikte enkaz altında olan Elif Rabia Akat’ın depremden 2 gün önce ağabeyine gönderdiği videolu mesajda, kedisi için hazırladığı deprem çantasının içerisine mama, tasma, ilaç, su yeleğini anlatarak yerleştirdiği görülüyor.
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