Konya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Konya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Konya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:39
Konya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Konya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 31 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Konya'de Uğur İbrahim Altay Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KONYA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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Uğur İbrahim Altay

859.115 %70,53

İYİ PARTİ

Oğuz Şimşek

245.997 %20,20

SAADET

Hasan Hüseyin Uyar

50.099 %4,11

HDP

26.589 %2,18

BTP

8.623 %0,71

DSP

6.486 %0,53

DP

5.647 %0,46

BĞMSZ

Mustafa Vural

4.655 %0,38

TKP

3.690 %0,30

VATAN

3.423 %0,28

BĞMSZ

Selahattin Cizrelioğlu

1.886 %0,15

BĞMSZ

Yıldırım Akyol

1.827 %0,15


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