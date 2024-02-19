Konya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Konya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Konya'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 31 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Konya'de Uğur İbrahim Altay Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KONYA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Uğur İbrahim Altay
859.115 %70,53
İYİ PARTİ
Oğuz Şimşek
245.997 %20,20
SAADET
Hasan Hüseyin Uyar
50.099 %4,11
HDP
26.589 %2,18
BTP
8.623 %0,71
DSP
6.486 %0,53
DP
5.647 %0,46
BĞMSZ
Mustafa Vural
4.655 %0,38
TKP
3.690 %0,30
VATAN
3.423 %0,28
BĞMSZ
Selahattin Cizrelioğlu
1.886 %0,15
BĞMSZ
Yıldırım Akyol
1.827 %0,15
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