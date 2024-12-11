Kütüphane kurmak yerine, makam aracı alındı

Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:47

Güncelleme: 11.12.2024 - 10:47

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 22 Kasım’daki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan bütçe görüşmesinde Türkiye genelindeki kütüphane sorunu gündeme gelmişti.

Bakanlığın, başta güneydoğu illeri olmak üzere il ve ilçelerdeki kütüphane eksikliği muhalefet tarafından eleştiri konusu olmuştu.

TASARRUF KAPSAMINDA HAK KÜTÜPHANELERDEN ALINDI

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, görüşmenin soru-cevap kısmında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Tasarruf tedbirleri olmasına rağmen 10 taşıt alımı görünüyor.

Tasarruf tedbirleri kapsamında 2023 ve 2024 yılında hiç taşıt satıldı mı?” sorusunu yöneltti. Bakan Ersoy, soruyu yazılı olarak yanıtladı.

Bakan Ersoy tasarruf tedbirlerine uymak için Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün otobüs hakkından vazgeçtiklerini açıkladı. Bakan Ersoy, soruya şu yanıtı verdi:

'20 MILYON TL BÜTÇE AYRILMIŞTIR'

“Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne verilen 10 adet otobüs alma hakkından vazgeçilerek (yaklaşık maliyet 110 milyon TL), T02 binek otomobile cins değişikliği yapılması ve bakanlığımızın kullanıma verilmesi uygun görülmüştür.

10 adet binek yerli taşıt için 20 milyon TL bütçe ayrılmıştır. Yaklaşık 90 milyon TL tasarruf sağlanarak tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli hassasiyet gösterilmiştir.”