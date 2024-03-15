Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 11 Mart Pazartesi günü altının serbest piyasadaki gram fiyatı 2.250 lirayken Ziraat Bankası'nın internet uygulamaları üzerinden 2.460 liradan alım yapıldığını belirterek "Kimler önceden haber alarak bu usulsüz işlemleri yapmıştır. İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?” diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:46
Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?
Abone Ol google-news

CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Ziraat Bankası’nda usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akay, “11 Mart Pazartesi altının serbest piyasadaki gram fiyatı 2.250 lirayken Ziraat Bankası İnternet Şubesi ile Ziraat Mobil uygulaması üzerinden saat 17.45 ile 22.30 arasında gram fiyatı 2.460 liradan akıl almaz bir şekilde altın alışı yapmıştır. Ziraat Bankası’nın internet üzerinden yaptığı altın alımında gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluşmuştur” dedi.

KİMLERE KIYAK YAPILDI?

“Bu zarar kamu zararıdır” diyen Akay, şunları sordu:

"Yapılan bu işlem kimler tarafından tasarlanmıştır? Kimler önceden haber alarak bu usulsüz işlemleri yapmıştır? İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir? Sayısı nedir? Bu tüzel müşterilerin işlemlerinin miktarı ne kadardır? Bankanın piyasa koşullarının üstünde yüksek tutardan altın alımından doğan zararı ne kadardır? Oluşan zararın tazminine ilişkin tahsilat süreci başlatılmış mıdır? Tahsil edilen tutar var mıdır?

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür başta olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür Danışmanları dahil bu kişiler ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları belirtilen gün ve saatte işlem yapmış mıdır?

Bütün bu işlemler olurken, Ziraat Bankası Genel Müdür Danışmanı ve Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili seracı Fikrettin Aksu neredeydi? Genel Müdür’ü uyarmadı mı? Genel Müdür neredeydi? Bu usulsüzlüğe saatlerce neden müdahale edilmedi? Kimlere kıyak yapıldı? Yetimin malı kimleri zengin etti? Seracı danışman Fikrettin Aksu’ya ne danışılıyor? Genel Müdür Sayın Çakar yine uyudu mu?"

 

 

 


Cevdet Akay haberleri Ziraat Bankası haberleri altın haberleri Altın bilezik haberleri Ziraat Katılım haberleri

İlgili Haberler

Yavaş'tan 'Mal bizim değil Allah'ın' diyen Altınok'a: 'Açıklayıncaya kadar devam edeceğim'

Yavaş'tan 'Mal bizim değil Allah'ın' diyen Altınok'a: 'Açıklayıncaya kadar devam edeceğim'
Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?
Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'

Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen

Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?

Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu
AKP’li Bala Belediye Başkanı Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi: 'Sandığa gitmiyorlar. Görüştük. Bize verecekler'

AKP’li Bala Belediye Başkanı Buran, DEM Partililerin kendisine oy vereceğini söyledi: 'Sandığa gitmiyorlar. Görüştük. Bize verecekler'
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu