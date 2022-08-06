Kuzu eti indirimi sonrası CHP’li Erkan Aydın hayvancının sesini duyurdu: 'Can çekişiyoruz'

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde hayvan pazarını ziyaret etti, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

"CAN ÇEKİŞİYORUZ"

Üreticiler, girdi fiyatlarındaki artıştan yakınırken “Etin fiyatının düşmesi bir şey ifade etmiyor. Yem fiyatının düşmesi lazım. Bundan önceki Kurban’da bir çuval arpa ezmesi 60 lira, en lüks yem 85 liraydı. Şimdi 450 lira oldu, arpa ezmesi 315 lira şu an. Kafa allak bullak, millet malını satıyor” dedi. Bir besici de, “Can çekişiyoruz” diye dert yandı.

İNDİRİM BEL BÜKTÜ

Maliyetlerin artarken hayvan satış fiyatlarında indirim yapılmasının zor durumda olan üreticilerin belini iyice büktüğünü vurgulayan Aydın, "Böyle bir ticaret olamaz. Her sektörde olduğu gibi hayvancının da para kazanamaması için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Hükümetin yanlış politikalarla bilinçli olarak hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyleyen Aydın, “Yemi, gübresi, elektriği, her türlü maliyeti yüzde 300 400 arttı ama satarken fiyatlar yüzde 25 düştü. Hayvancı ‘hayvanları kestik, üç tane kuzuya bile bakamadık’ diye isyan ediyor. Böyle giderse önümüzdeki yıl ne hayvan kalacak ne de süt kalacak. Hayvancının giderlerinde indirim yapılmazsa, hayvancı hakkettiği parayı kazanamazsa hayvan üretecek insan da bulamayacağız” diye konuştu.

Aydın, “Yandaşları değil bu ülkenin gerçek sahiplerini destekleyerek, emeklerinin karşılığını almalarını biz sağlayacağız” dedi.

Üreticiler, girdi fiyatlarındaki artıştan yakınırken “Etin fiyatının düşmesi bir şey ifade etmiyor. Yem fiyatının düşmesi lazım. Bundan önceki Kurban’da bir çuval arpa ezmesi 60 lira, en lüks yem 85 liraydı. Şimdi 450 lira oldu, arpa ezmesi 315 lira şu an. Kafa allak bullak, millet malını satıyor” dedi. Bir besici de, “Can çekişiyoruz” diye dert yandı.