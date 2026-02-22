'Laiklik' bildirisine karşı Metin Şentürk de hakaretleriyle devrede: 'Beyinsizlere sesleniyorum...'

Aralarında akademisyen, gazeteci, sanatçı ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 ismin imzasıyla yayımlanan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiri, şarkıcı Metin Şentürk'ü rahatsız etti.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Şentürk, sosyal medyadan paylaştığı videoda bildiriyi yayınlayan isimlere "beyinsizler" diye hakaret etti.

Şentürk, "Bir bildiri yayınlamış arkadaşlar. Laikliğin elden gittiğine dair. Dini, çıkar amaçlı suç örgütlerine çevirmeye çalışan beyinsizlere sesleniyorum" ifadeleriyle başlayan açıklamasında, "bildiriyi hazırlayanların laiklik adına dini değerlere hakaret ettiklerini" iddia etti.

Şentürk "Yüzde 90'ından daha fazlasının Müslüman olduğu bir ülkede; namaz kılan kılıyor, kılmayan kılmıyor. Oruç tutan tutuyor, tutmayan tutmuyor. Cuma günü, Cuma namazına giden gidiyor, gitmeyen gitmiyor, kimsenin bir şey dediği yok. Bu memleket 15 Temmuz'da sınandı, bu memleket Alevilik, Sünnilik; mezhep tartışmaları üzerinden sınandı. Bu memleket, Kürt-Türk kardeşliği üzerinden sınandı. Utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Metin Şentürk 2018 seçimlerinde AKP'den aday adayı olmuş ancak parti yönetiminin yaptığı değerlendirme sonucunda aday gösterilmemişti.