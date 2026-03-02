Laiklik Meclisi, iktidar laikliğe karşı saldırılarını artırırken Laiklik Günü’nü kutladı

İktidarın laikliğe yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde Laiklik Meclisi dün 3 Mart Laiklik Günü için kutlama etkinliği düzenledi. Türkiye’de laik devlet, hukuk ve eğitimin tesis edildiği 3 Mart Devrim Yasalarının 102. yıl dönümünü Laiklik Meclisi; “Emperyalizmin gerici kuşatmasına karşı laiklik için buluşuyoruz” sloganıyla kutladı.

‘GÖREVİMİZ DEVRİMCİ BİR GÖREVDİR’

Etkinlik Laiklik Meclisi Dönem Sözcüsü Umut Kuruç’un açılış konuşmasıyla başladı. Kuruç konuşmasında; yeni anayasa dayatmasının karşı devrimin bir hamlesi olduğunu vurgulayarak; bu dayatmaya cepheden karşı alınması gerektiğini belirtti. Laikliğin emekçilerin yurttaşlık hakkı için önemli olduğuna değinen Kuruç; “Laiklik düşmanlığı, halk düşmanlığıdır. Görevimiz acildir. Görevimiz devrimci bir görevdir. Görevimiz aydınlık bir gelecek için laiklik mücadelesini yükseltmektir” dedi.

‘LAİKLİK YAŞAMSAL BİR İLKEDİR’

Kuruç’un ardından eğitimci ve eski CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı yaptı. Konuşmasına ABD ve İsrail’in İran’a saldırısını kınayarak başlayan Gazalcı; “Laiklik toplumun çimentosudur. Yaşamsal bir ilkedir. Uzunca bir süredir bu yaşamsal ilkenin boşaltılmaktadır. Toplum adım adım dinselleştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

YANARDAĞ’IN MESAJI OKUNDU

3 Mart’ın Laiklik Günü olarak kutlanması için Meclis’e önerge veren Laiklik Meclisi üyesi CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de “Bugünkü iktidar laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmuştur. İktidar laikliğin kaldırılması için gizli bir ajandanın sahibidir” dedi. Laiklik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Selin Nakıpoğlu ise “Laikliği savunarak anayasal görevimizi ve gelecek kuşaklara yönelik sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Laikliği savunmak suç ise bu suçu işlemeye devam edeceğiz” dedi. Nakıpoğlu, müvekkili tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ’ın Silivri’den etkinliğe gönderdiği mesajı da okudu.

SOL PARTİ DE KONUŞTU

Laikliği savunduğu için üyelerine ev hapsi verilen SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul ise yaptığı konuşmada laikliği yeniden kazanmanın öneminden bahsetti. Etkinlikte ayrıca Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ile gazetemizin yazarı Örsan Öymen ve gazetemizin eski muhabirlerinden Sefa Uyar da birer konuşma gerçekleştirdi.

'İMAM-HATİPLİ YÖNETİCİ DÖNEMİ'

"3 Mart Devrim Yasalarının 102. yılında, bugün, laikliği konuşmak değil, ne yazık ki laikliği savunmak için bir aradayız" diyen Uyar; "Bugün ne görüyoruz? Dini atıflı mahkeme kararları, Nas vurgulu ekonomik politikaları, cuma namazı çıkışı siyasi açıklamaları, cemaat ve tarikatların cirit attığı, ramazan genelgeli eğitimi... Türkiye, bir imam hatipliler ülkesine dönüştürülmek isteniyor. İçişlerine imam hatipli, Milli Eğitime imam hatipli. Her kurumda imam hatipli yönetici dönemi yaşıyoruz. Laikliği savunmak için eskisinden daha cesuruz, daha cesur olmalıyız" dedi.