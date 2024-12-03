Laiklik Meclisi, 'Mümtaz Soysal Anayasa Sempozyumu' düzenleyecek
Laiklik Meclisi, İstanbul'da "Yeni Anayasa" dayatması üzerine tartışmaların yapılacağı "Mümtaz Soysal Anayasa Sempozyumu" düzenleyecek.
Laiklik Meclisi, 7 Aralık Cumartesi günü İstanbul Hill Otel'de “Yeni Anayasa” dayatması üzerine tartışmaların yapılacağı bir anayasa sempozyumu düzenliyor.
1961 Anayasası’nın imza sahiplerinden, gazetemiz Cumhuriyet’in yazarlarından, hukukçu, akademisyen ve siyaset insanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal adına yapılacak sempozyum üç oturumla düzenlenecek.
Aralarında Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. İzzeddin Önder, Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz'un da olduğu birçok hukukçu ve akademisyenin yer alacağı sempozyumda Türkiye’de dünden bugüne anayasal gelişmeler, “Yeni Anayasa” ile hedeflenenin ne olduğu, "ilk 4 madde" meselesi, Cumhuriyet ve laiklik açısından yapılan tartışmalar ele alınacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı