Laiklik Meclisi raporunda MEB’in icraatlarından tarikat ve cemaatlere kadar aylık tablo paylaşıldı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

Türkiye’de son dönemlerde artan laiklik karşıtı eylem ve girişimlere karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla çalışan Laiklik Meclisi, şubat ayına ilişkin “Laiklik İhlalleri Raporu”nu yayımladı. İhlallerin 111 başlık altında incelendiği raporda, ihlaller; yargı, eğitim, siyaset ve belediye gibi geniş yelpazede ele alındı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Siyasi iktidarın en yetkili ağızlarından anayasa ihlalleri ve ‘yeni anayasa’ çağrıları sürerken laikliğe sahip çıkan yurttaşlar hakkında adli işlem yapıldı. Yurttaşların kişisel bilgilerinin tarikat ve cemaatlerle paylaşılması 8. Yargı Paketi ile birlikte TBMM’den geçti. Siyasi iktidar ve destekçilerinin yanı sıra özellikle ana muhalefet partisinin dini söylemlere ağırlık verdiği şubat ayı boyunca gözlemlenmektedir. Bu gelişmeler yurttaşların, laiklik için mücadelesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.”

Raporda yer verilen ihlallerden en dikkat çekenlerinden bazıları şöyle:

NAMAZ ARASI DURUŞMA

* Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Şubat’ta görülen bir davada, namaza giden kâtip nedeniyle duruşma yarıda kaldı. İzinde olan başka katibin gelmesiyle devam edildi.

* “Suudi Arabistan Kalkınma Fonu” kapsamında Türkiye ile 55 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladığı açıklandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve beraberindeki heyetle görüştü. Şahin, “İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği” kurulacağını açıkladı.

* İsmailağa cemaati ile bağlantılı Hiranur Vakfı’na ait yatılı Kuran kursunda 2016’da 11 yaşındaki Özbekistan uyruklu çocuğun kendisinden dört yaş büyük bir çocuk tarafından cinsel tacize uğraması ve tehdit edilmesine ilişkin suçu örtbas ettiği iddia edilen Hiranur Vakfı hocalarından A.K. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

* Hayırların Fethi Derneği, Çağlayan Adliyesi’nde yaptığı açıklamada, “Allah’ı koruma yasası” istedi.

* Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında Türkiye-Rusya görüşmelerinde tercümanlık yapan Leyla İsmayilov’un görüşmelere ilişkin örgüte bilgi aktardığı ortaya çıktı.

* Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız, 2023’te ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni’nin oğlu Muhammed Saki Elhüseyni’nin kurduğu Nezir Derneği’nden heyeti makamında ağırladı.

HİZBULLAH YARIŞMASI

* Menzil cemaatinin bürokrasi sorumlusu olduğu iddia edilen Muhammed Seydaoğlu’nun Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ile görüştüğü ortaya çıktı.

* Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “2024- 2028 Stratejik Planı”nında; “Milli ve manevi değerleri önceleyen kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin artırılması gerekir” dendi. MEB’in protokol yaptığı vakıflar ve derneklerin yeni projeler düzenlemesinin de önü açıldı.

* Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu (PSP) ile MEB arasında imzalanan protokol çerçevesinde çocukları hedef alan “Siyer Yarışması” adı altında gerici faaliyetler sürüyor. Platformun genel başkanı Mehmet Beşir Şimşek gerici faaliyetleriyle dikkat çeken Âlimler ve Medreseler Birliği’nin genel başkan yardımcısı olarak da görev yapıyor.

CUMHURİYET’İN HABERLERİ RAPORDA

Söz konu rapor kapsamında gazetemizin de gündeme getiridiği gerici faaliyetler işlendi. Bu kapsamda şu gelişmeler aktarıldı:

* “Müfredatta sadeleştirme” adı altında matematikteki temel konuları hedef alan MEB, integrali kaldırdı, kümeler ve mantıkta ise “sadeleştirme” yapılacağını bildirdi.

* HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, 13 Şubat’ta okullarda PSP’nin düzenlediği siyer yarışmasına katılan çocukları ziyaret etti.

* MEB, 6 Şubat depremlerine ilişkin raporunu yayımladı. MEB’in deprem bölgesindeki faaliyetleri arasında ÇEDES projesinin ağırlıkta olduğu ortaya çıktı. Proje kapsamında okullarda değerler kulübü oluşturulduğu ve kulüpler aracılığıyla ÇEDES uygulama yerlerinde öğrencilere “moral ve motivasyon” çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

* HÜDA PAR, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na eski Hizbullah Şanlıurfa/Hilvan sorumlusu Cemal Çınar’ı aday gösterdi. 1984-2000 arasında imam olarak görev yapan Çınar, Hilvan’ın Alakonak köyünde Hizbullah propagandası yaparak gündeme gelmişti. Diyarbakır’da Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastının faillerinden olan ve İçişleri Bakanlığı’nın 10 milyon lira ödülü ve kırmızı bültenle aranan Necmettin Şanlı ile Veysi Şanlı’nın kardeşi Kerbela Şanlı, HÜDAPAR’ın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

* Hizbullah’a yakın derneklerin farklı illerde düzenlediği yürüyüşlerde tekbirlerle tevhit bayrağı taşındı. Âlimler ve Medreseler Birliği, Diyarbakır’daki yürüyüşe kaçak medreselerinde eğitim gören öğrencilerle katıldı.