Laiklik Meclisi raporunda, orduda ve Emniyet’te yükselen cemaat tehlikesine değinildi

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 11:38

Laiklik Meclisi, ağustos ayına ilişkin laiklik ihlalleri raporunu yayımladı. Raporda, 196 kapsamlı başlıkta siyasetten eğitime, eğitimden sağlığa, sağlıktan savunmaya kadar çok geniş yelpazede laiklik ihlalleri incelendi. “Ağustos ayında laiklik ihlalleri, devlet kurumları ve siyasetten başlamak üzere birçok alanda siyasi iktidar tarafından daha da saldırganlaşarak sistematik bir biçimde artarak sürdürülmüştür” denilen raporda; “Kamu kaynaklarının, tarikat cemaat uzantısı gerici vakıf ve derneklerle birlikte, özellikle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu ve gerici faaliyetleriyle bilinen yapılara akıtılması ve mülki idare amirlikleri ile bakanlıkların bu yapılara desteği dikkat çekicidir” ifadeleri yer aldı.

‘YARGI CEZALANDIRMA ARACI OLDU’

Elde edilen verilerin İslamcı cihatçı terör örgütlerinin meşrulaştırılması anlamına geldiğinin belirtildiği raporda; “Tarikat ve cemaat uzantısı yapılarla birlikte resmi kurumların cihatçı terör örgütleriyle bağlantılı uluslararası vakıf ve derneklerin yanı sıra Afganistan’daki Taliban yönetimi ile protokol ve ilişkileri, bu yapılanmalara ülkemizde alan açıldığını göstermektedir. Bu uygulamalar, kamu kurumları ile siyaset ve toplumsal yaşamın temeli, yurttaş haklarının güvencesi olan laikliğin tasfiyesi olarak değerlendirilmelidir. Bu duruma itiraz eden laik, ilerici ve cumhuriyetçi kesimlere sopa gösterilmesi ise emperyalizmin beslemesi cihatçı terör örgütlerine güvence vermek anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı. Yargının da gericileştirilidiğinin vurgulandığı raporda; “Yargının dönüştürülerek siyasi iktidarın elinde gerici bir aygıt olarak, muhalif kesimlere ve yurttaşlara karşı giderek daha güçlü bir cezalandırma aracı haline getirildiğini ortaya koymaktadır. Siyasi iktidarın yeni anayasa dayatmasının devam ettiği ve yeni yasama döneminde TBMM’deki diğer laiklik ve cumhuriyet karşıtı unsurlarla birlikte daha büyük bir saldırının planlandığı gözlemlenmektedir. Ağustos ayında Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki tarikat cemaat yapılanmalarının artan varlıkları ve faaliyetleri bir diğer dikkat çekici tehlikeye işaret etmektedir. Siyasi iktidar, açıktır ki, bütünlüklü karşı devrim programını laikliğin tasfiyesiyle paralel bir biçimde yürütmeye devam etmektedir. Veriler, önceki aylarda olduğu gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile tarikat ve cemaat yapılanmalarının artan siyasi ve ekonomik gücünü ortaya koymaktadır. Bu yapıların özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile uğustos ayı boyunca süren ortak programları çocuklar ve gençleri laiklik karşıtı, gerici uygulamalara maruz bırakmıştır. Raporumuz, üniversiteler ve sağlık alanında laiklikle birlikte bilimsel düşünce ve yöntemin büyük bir hızla tasfiye edildiğini ortaya koymaktadır” denildi.