Laiklik Meclisi'nden 29 Ekim çağrısı: Kazanımlara sahip çıkalım

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 03:00

Laiklik Meclisi, cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte ümmet olmaktan halk olmaya, tebaa olmaktan yurttaşlığa geçişte büyük adımlar atıldı, Aydınlanma, laiklik, bağımsızlık kazanıldı” dendi.

Kazanımların gasp edilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, “Türkiye, emperyalizmin ve gericiliğin tasallutu altına alınırken, toplum tarikatlar, cemaatler ve dinselleşme aracılığıyla sessiz kalmaya zorlanmakta, baskı altına alınmaktadır. İşte bu yüzden Cumhuriyetin ve halkın geleceği için laikliğin kazanılması esastır. Cumhuriyetin başta laiklik ve bağımsızlık olmak üzere yıllardır aşındırılan kazanımları, 1923’ün 100. yılında yeni anayasayla bu topraklardan tamamen kazınmak istenmektedir. 100 yıl önce işgale, saltanata ve gericiliğe karşı zafer kazanan, Cumhuriyetle birlikte kök salan birikim ve irade eşit, özgür bir ülke için laik Cumhuriyeti kazanacak güçtedir. 100. yılında Cumhuriyet değerlerine saldıranlara karşı bütün yurttaşları laiklik mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.