Latmos'ta doğa yıkımı: CHP'li Bülbül, konuyu Bakan Ersoy'a sordu

14 Şubat 2022 Pazartesi, 10:15

Aydın'da bulunan, Beşparmak Dağları olarak da bilinen Latmos Dağları'nda açılan maden ocaklarının bölgedeki ekosisteme verdiği zararlar bir kez daha Meclis gündemine taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a soru önergesi veren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Bülbül, "Arıcılık faaliyetlerinin yanı sıra zeytin ağaçlarını, fıstık çamlarını ve verimli meraları da içinde bulunduran bitki örtüsü, zarar görmektedir" dedi.

Bülbül, hazırladığı önergede Bakan Ersoy'a şu soruları yöneltti:

1- Latmos'ta yapılan bilinçsiz kazılar ile ilgili kaç soruşturma başlatılmıştır?

2- Latmos'ta bulunan tarihi kültür mirasının korunması için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

3- Latmos'ta kaçak kazıların dinamit kullanılarak yapıldığı yönündeki iddialar için herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

4- Latmos'ta son on yıl içerisinde kaç maden çalışması yapılmıştır? Bu maden çalışmalarının kaçı aktif olarak devam etmektedir?



