LeMan dergisi hedefte: Bir de mali soruşturma başlatıldı!

Haftalık mizah dergisi LeMan hakkında, derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Muhammed peygamberin karikatürü yayımlandığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılı tarafından dün re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu karar üzerine çizimi yapan D.P., grafikeri C.O. ve Yazı İşleri Müdürü Z.A.'nın ve Müessese Müdürü A. Y.'nin gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınanlarla ilgili "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yayımcı şirketin yetkilisi M. Ç. ve şirketle bağlantılı olduğu değerlendirilen Leman Kültür isimli şirketin yetkilisi K.Ş. hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şirket ve ismi geçen şüphelilerin yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan "karikatürün hazırlanmasına dair" mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi için mali soruşturma başlatıldığı ifade edildi.