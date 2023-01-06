Cumhuriyet gündeme getirmişti: Sahte kanser ilacı skandalında Sağlık Bakanlığı'na çağrı 'İddialar araştırılsın, sorumlular yargılansın'

06 Ocak 2023 Cuma, 16:00

Gazeteci Murat Ağırel, 3 Ocak'ta Cumhuriyet gazetesi ailesine katılmasıyla birlikte başladığı "sahte kanser ilacı" dosyasında 3 yazı kaleme aldı.

Ağırel yazılarıyla, İnsan sağlığı üzerine kurulan rant düzenini açığa çıkardı ve SGK tarafından yurtdışından getirilen ve löseminin son aşamasında kullanılan ICLUSIG adlı ilacın sahte olduğunu belgeledi. İlacın direnç artırıcı etken madde yerine ağrı kesici içerdiği raporlarla saptandı. Daha sonra ilacı tedarik eden firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

MECLİS GÜNDEMİNE ALINDI

CHP ve İYİ Parti ise konuyu Meclis’e taşıdı. İYİ Parti, TBMM’ye araştırma önergesi verdi, CHP ise ilaç skandalına ilişkin soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Son olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile ilgili adli ve idari birimleri, bu vahim iddiaları ivedilikle araştırmaya, kimlere uzanırsa uzansın sorumluları açığa çıkarmaya ve sahte içerikte ilaçların kullandırıldığı hastalara/yakınlarına tazminat ödemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"YAŞAMSAL ÖNEMDEKİ İLAÇLARIN TEMİNİNDE CİDDİ SORUNLAR GÖRÜLMEKTEDİR"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizde yaşanan ilaç krizi giderek derinleşmektedir. Ekonomik bunalımla birlikte değerlendirilmesi gereken bu kriz, halk sağlığı açısından ciddi tehdit yaratmaktadır. İlaç fiyatlandırma politikaları, döviz kurlarındaki yükselme, sabit kur uygulaması ve yüksek enflasyon sonucu kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere yaşamsal önemdeki bazı ilaçların temininde ciddi sorunlar olduğu görülmektedir. İlaç teminindeki sorunlar, yerli ilaçların yanında bazı kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçlarda da söz konusudur.

AĞRI KESİCİ ETKEN MADDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İlaç temininde yaşanan sorunlar, halk sağlığını tehdit eden başka sonuçlara da neden olmaktadır. Bunların başında da, yurttaşlarına ilaç temin etmekle görevli kurumların yurtdışından temin edilmesi gereken ilaçları, yasal olmayan şekilde satın alması yer almaktadır. Bu ilaçların güvenliği konusunda ciddi kaygılar mevcuttur. Örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kanser hastaları için yurtdışından getirilen ICLUSIG adlı ilacın sahte olduğu belgelenmiş ve ilacın direnç artırıcı etken madde yerine ağrı kesici içerdiği raporlarla saptanmıştır. Ardından ilacı tedarik eden firmalarla ilgili müfettiş soruşturması yapılmış ancak SGK’nin gereken araştırmayı yapmadığı görülmektedir.

Nitekim ilaç firmasının başvurduğu İsviçre İlaç Denetim Kurumu'nun (SWISSMEDIC) yaptığı analiz sonucunda ilaçların içinde ağrı kesici etken maddesi olduğu ortaya çıkmış, ancak SGK ilaçlarla ilgili analizinde, "Çıkan veriye göre var olan değerlere uygun, ilaçlar sahte değil" cümlesine yer vermiştir. Sağlık Bakanlığı bu durum üzerine müfettiş tayin ederek konuyu araştırmış, ancak müfettişe analiz raporları sunulmamıştır.

KAMU BÜYÜK ZARARA UĞRADI

SGK’nin yarattığı skandal burada sonlanmamıştır. Analiz raporlarına ulaşamayan müfettiş, cumhuriyet başsavcılığına başvurmuş, sahte ilaçlar kurumdan alınıp araştırılması için Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne götürülmüştür. Buradaki sonuçlarda da ilacın bir kanser ilacı olmadığı, ağrı kesici olduğu ortaya çıkmıştır. 3-4 bin avroya satılan ilaçların içerisine ham maddesi 1-2 TL'lik olan ilaçlar ilave edilerek devlete satılmıştır.

SGK’nin bu ilaç için tedarikçi ecza depolarına 26 milyon TL, Türk Eczacıları Birliği ise 508.200 avro ödediği tespit edilmiştir. Yurtdışından temin edilen ilaç için ecza deposu sahipleri ve bazı bürokratların işbirliği yaptığı, mevzuata aykırı işlemler olduğunu ve bunların müfettiş raporlarında yer almasına rağmen hâlâ herhangi bir işlem uygulanmamıştır. Dolayısıyla vatandaşların sağlıklı olması için ilaç temin etmekle görevli kurumların kamuyu büyük zarara uğrattığı görülmektedir.

"KİMLERE UZANIRSA UZANSIN..."

Bu iddialar sonucunda, ilaçların kamu tarafından üretilmesi talebimizin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Halkın sağlığı ile oynayan sahte ilaç skandalı ile ilgili olarak ortaya atılan iddialar araştırılmalı ve sorumlular yargılanmalıdır. Hiçbir şey yaşam mücadelesi veren insanların canından daha önemli değildir. Sağlık Bakanlığı ile ilgili adli ve idari birimleri, bu vahim iddiaları ivedilikle araştırmaya, kimlere uzanırsa uzansın sorumluları açığa çıkarmaya ve sahte içerikte ilaçların kullandırıldığı hastalara/yakınlarına tazminat ödemeye davet ediyoruz.