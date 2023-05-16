2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

LeMan’dan '28 Mayıs' kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasını kapağına taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 23:32
LeMan’dan '28 Mayıs' kapağı
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Karikatür dergisi LeMan, bu haftaki sayısındaki kapağına ‘Seçim 2. tura kaldı’ notunu düşerek Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu taşıdı.

Derginin Kılıçdaroğlu’nu Süperman karakteri ile özdeştirdiği kapağı şöyle:


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