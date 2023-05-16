LeMan’dan '28 Mayıs' kapağı
Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasını kapağına taşıdı.
Karikatür dergisi LeMan, bu haftaki sayısındaki kapağına ‘Seçim 2. tura kaldı’ notunu düşerek Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu taşıdı.
Derginin Kılıçdaroğlu’nu Süperman karakteri ile özdeştirdiği kapağı şöyle:
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı