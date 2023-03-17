LeMan'dan ‘İnce' kapağı: Erdoğan da dans etti
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklamasının ardından mizah dergisi LeMan, AKP'ye 'mutlu' yakıştırmasında bulundu. Kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'İnce dansı' yaptığı görüldü.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı aday adaylığını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle özdeşleşen dansı yaptırdı.
Tuncay Akgün imzalı karikatürde, İnce’nin adaylığı "müjdesini" Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un verdiği anlaşılıyor.
Elinde ‘Trol’ başlıklı bir dosya tutan Altun, Erdoğan’a “Efendim, İnce adaylığını açıkladı. TikTokçu Z kuşağı da anketleri kıpırdattı biraz” derken; Erdoğan “O zaman dans” diye yanıt veriyor.
İşte LeMan'ın söz konusu kapağı:
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