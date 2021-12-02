Levent Gök, 'Omicron' varyantını sordu: Yol haritasını açıklar mısınız?
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Omicron varyantına karşı Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri ve toplumun korunması için izlenecek yol haritasını açıklar mısınız” sorusunu yöneltti.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde; Omicron varyantı karşısında geliştirilen tedbirleri sordu.
Gök, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:
“Yaklaşık 2 yıldır dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgını süreçte ortaya çıkan virüs varyantları ile insan hayatını tehdit etmeye devam etmektedir. Türkiye salgınla mücadelede iyi bir sınav verememiş, toplumdan vaka sayıları gizlenmiş, aşı temininde krizler ve skandallar ortaya çıkmış, ülkemizde yalnızca 750 vakadan ibaret olduğu söylenen Delta varyantı 1 ay içerisinde vakaların yüzde 90’ınını kapsar hale gelmiştir. Afrika’da ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu Omicron varyantı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından endişe verici olarak tanımlanmakta, mevcut aşı ve tedavi yöntemlerinin söz konusu varyanta karşı etkinliği araştırılmaktadır. Varyantın ülkemizde henüz görülmediğinin açıklanmasına rağmen Omicron varyantının tespit edildiği Belçikalı bir kadının Mısır’dan Türkiye aktarmalı olarak ülkesine döndüğünün öğrenilmesi kaygıları artırmıştır.
Uzman hekimlerimiz salgın ile mücadelede çok sayıda eksiklik ve sorun yaşayan Sağlık Bakanlığı’nın bu varyanta karşı yeterli hassasiyeti gösterip göstermediğine ilişkin şüphelerin bulunduğuna dikkat çekmekte, filyasyon, test sayısı ve aşılama alanlarında yaşanan sorunların yeni varyantlara ve hastalık dalgalarına karşı yurttaşlarımızı savunmasız bırakacağının altını çizmektedirler. DSÖ’nün endişe verici olarak tanımladığı Omicron varyantına karşı tarama ve önlem çalışmalarının hızlandırılarak sonuçların ivedilikle kamuoyu ile paylaşılması beklenmekte, erken alınacak önlemlerin çok sayıda insanımızın hayatını kurtaracağı öngörülmektedir.”
"SAYILAR NEDEN DÜŞMÜYOR?"
Gök'ün, Bakan Koca'ya soruları şöyle:
- Türkiye aktarmalı olarak Mısır’dan Belçika’ya giden, Omicron varyantının tespit edildiği şahsın yolculuk boyunca bulunduğu mekanlarda hastalık bulaştırma ihtimalinin bulunduğu kişilere test uygulanmış mıdır? Uygulandıysa elde edilen sonuçları açıklar mısınız?
- Omicron varyantı şüphesiyle test yapılan kişilerin sayısını ve sözü geçen testlerin sonuçlarını açıklar mısınız?
- DSÖ’nün endişe verici olarak tanımladığı Omicron varyantına karşı Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri ve toplumun korunması için izlenecek yol haritasını açıklar mısınız?
- Son 3 ay içerisinde ülkemizdeki vaka sayıları 20.000 ila 30.000 aralığında seyretmektedir. Vaka sayılarının düşürülememesinin sebeplerini açıklar mısınız?
- Sağlık uzmanları filyasyon, test ve aşı alanlarındaki eksiklikler sebebiyle ülkemizin salgına karşı mücadelede başarısız olduğunu ifade etmektedirler. Sözü geçen alanlardaki eksikliklerin ortadan kaldırılması için hangi adımların atılması düşünülmektedir?"
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