Levent Göktaş Marmara Cezaevi'ne konuldu

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun Ankara’da 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, suikastın faillerinden olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan’da yakalanan Mustafa Levent Göktaş, Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:47
Levent Göktaş Marmara Cezaevi'ne konuldu
Abone Ol google-news

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kaçtığı Bulgaristan'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade kararı verilen Mustafa Levent Göktaş, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Göktaş, SEGBİS aracılığıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Levent Göktaş, gece 04.30 sıralarında Marmara Cezaevi'ne gönderildi.


Necip Hablemitoğlu Mustafa Levent Göktaş tutuklama

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler