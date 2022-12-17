Levent Göktaş Marmara Cezaevi'ne konuldu
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun Ankara’da 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, suikastın faillerinden olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan’da yakalanan Mustafa Levent Göktaş, Marmara Cezaevi’ne gönderildi.
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kaçtığı Bulgaristan'da çıkarıldığı mahkemece Türkiye'ye iade kararı verilen Mustafa Levent Göktaş, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen Göktaş, SEGBİS aracılığıyla Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.
Hakkında çıkan tutuklama kararı yüzüne okunan Levent Göktaş, gece 04.30 sıralarında Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
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