LGS Skandalı yargıya taşındı: Sınav iptali davası ve suç duyurusunda bulunuldu

15 Haziran Pazar günü yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, tarihin en büyük eğitim skandallarından biriyle karşı karşıya kaldı. Sınav sırasında soruların ve cevap anahtarlarının WhatsApp gruplarında paylaşıldığı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Özel öğretim kurumu yöneticilerinin bulunduğu gruplarda, sınav devam ederken “2025-LGS-Sözel.pdf” adlı dosyanın dolaşıma sokulduğu, hatta sınavın ikinci oturumu bitmeden sayısal kitapçıkla ilgili içeriklerin de paylaşıldığı öne sürüldü.

Sınavın zorluk seviyesi yüksek olmasına rağmen, bu yıl tam 719 öğrencinin tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan alması, sistemin güvenilirliğine ilişkin kuşkuları derinleştirdi.

PDF SIZINTISI VE ŞAİBELİ BAŞARILAR

İddialar arasında en dikkat çekeni, soruların sınav bitmeden 1 ila 1.5 saat önce paylaşıldığı yönündeki görüntüler. MEB’in resmi açıklamasına göre sorular saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılırken, özel okullara ait WhatsApp gruplarında soruların dolaşıma sokulması, "soru sızdırıldı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Rekor sayıda tam puan alan öğrenciler arasında bazı imam hatip okullarının ve özel okulların öne çıkması da tepkilerin merkezinde yer aldı. Antalya Kepez İmam Hatip Ortaokulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzde 10’luk başarı diliminde tam 101 öğrencisinin yer aldığını duyurdu. Bu okulun, İlim Yayma Cemiyeti’nin kurucusunun adını taşıması ve torununun şu anda MEB Bakan Yardımcısı olması ise liyakat tartışmalarını beraberinde getirdi.

MEB SESSİZ, SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iddiaları yalanlasa da, 29 kişi hakkında açılan soruşturma, MEB Bilgi İşlem Müdürü Özgür Türk’ün görevden alınması ve LGS PDF dosyasının sızdırılması, kamuoyundaki güveni sarsmaya devam ediyor.

VELİ-DER (Öğrenci Veli Derneği) tarafından yapılan açıklamada şu sorular yöneltildi:

* Bakanlık, sınav kitapçıklarının dağıtımına dair yönetmeliğe rağmen soruların sınav bitmeden gruplarda paylaşılmasına nasıl göz yummuştur?

* 719 öğrencinin tam puan aldığı bir sınavda başarı dağılımının bu denli anormal olması nasıl açıklanacaktır?

* Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler liselerinin kontenjanları azaltılırken; imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanlarının artırılması hangi gerekçeyle yapılmıştır?

VELİ-DER, sınavın iptali talebiyle idare mahkemesine başvururken, Milli Eğitim Bakanlığı hakkında da suç duyurusunda bulundu. Dernek açıklamasında, "Çocuklarımızın geleceğini kimsenin çalmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

GÖLGE DÜŞEN SINAV SİSTEMİ

VELİ-DER "kamucu, eşitlikçi, laik ve bilimsel" bir eğitim sistemi çağrısını yineledi. LGS’deki şaibelerin derinlemesine araştırılması, sonuçların yeniden değerlendirilmesi ve kamuoyunun aydınlatılması talep edildi.