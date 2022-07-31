Liderlerden cemevine saldırıya tepki: 'Saldırıyı şiddetle kınıyoruz'
Muhalefet liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı kınadı.
Ankara Mamak’ta, dün saat 14.30 sıralarında Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri cemevi dedesinin olduğu yere doğru fırlattı. Saldırganın fırlattığı sandalyelerden biri cemevinde oturan bir yurttaşın başına geldi. Saldırgan daha sonra cemevinden koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Dün saat 16.30 sıralarında Ankara’daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nin ve Ana Fatma Cemevi’nin de saldırıya uğradığı öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, üç olayda da saldırganın aynı kişi olduğunu açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, cemevlerine yapılan saldırıları sosyal medyadan kınadı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara’da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak
Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde, Ankara’da cemevine gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor,— Meral Akşener (@meral_aksener) July 30, 2022
Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Muharrem orucunun ilk gününde Ankara'da Cemevlerine ve Alevi Derneklerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kardeşligimize ve toplumsal uzlaşıya en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bütün canlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Muharrem orucunun ilk gününde Ankara'da Cemevlerine ve Alevi Derneklerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) July 30, 2022
Kardeşligimize ve toplumsal uzlaşıya en çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde bütün canlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Ankara’da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır. Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz
Ankara’da Alevi kurumlarına eş zamanlı yapılan saldırıları kınıyorum. Tüm Alevilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) July 30, 2022
Saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır.
Herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: Ankara'da Muharrem Ayı'nın ilk günü ibadethanelere yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum.Cemevlerine yönelik saldırılardan etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Ankara'da Muharrem Ayı'nın ilk günü ibadethanelere yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum.— Muharrem İNCE (@vekilince) July 30, 2022
Cemevlerine yönelik saldırılardan etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Ankara’da Mamak ilçesinde 1 günde 5 cemevine yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Soğukkanlı olarak tahrikleri bozma zamanı. Türk Milleti kimsenin pis senaryosunun parçası olmadan Atatürk çizgisinde kendi destanını yazmalı.
Ankara’da Mamak ilçesinde 1 günde 5 cemevine yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Soğukkanlı olarak tahrikleri bozma zamanı. Türk Milleti kimsenin pis senaryosunun parçası olmadan Atatürk çizgisinde kendi destanını yazmalı.— Ümit Özdağ (@umitozdag) July 30, 2022
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Muharrem ayında Cemevlerine gerçekleştirilen saldırılar kardeşliğimize ve hoşgörü irademize yapılmış alçakça girişimlerdir. Birileri istemese de biz birarada yaşama irademize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız.
Muharrem ayında Cemevlerine gerçekleştirilen saldırılar kardeşliğimize ve hoşgörü irademize yapılmış alçakça girişimlerdir.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) July 30, 2022
Birileri istemese de biz birarada yaşama irademize her zamankinden daha çok sahip çıkacağız.
ABB Başkanı Mansur Yavaş: Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız.
Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağım.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 30, 2022
Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız.
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