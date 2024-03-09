Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı gözaltına alındı
İstanbul'da bu sabah yapılan polis operasyonlarında DİSK'e bağlı Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı gözaltına alındı. DİSK'in açıklamasına göre Saygılı'ya gözaltı sırasında şiddet de uygulandı.
DİSK'e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Liman-İş) Genel Başkanı Kanber Saygılı, bu sabah yapılan operasyonda gözaltına alındı.
DİSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Evi bu sabah polis tarafından basılan Limter İş Sendikamızın Genel Başkanı Kanber Saygılı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre kapısı kırılarak ve şiddet uygulanarak gözaltına alınan Kanber Saygılı’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kanber Saygılı'ya ve aile fertlerine uygulanan şiddeti kınıyoruz. Avukatlarımız süreci takip etmektedir."
Evi bu sabah polis tarafından basılan Limter İş Sendikamızın Genel Başkanı Kanber Saygılı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre kapısı kırılarak ve şiddet uygulanarak gözaltına alınan Kanber Saygılı’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kanber Saygılı'ya ve aile… pic.twitter.com/ItkwMXnCuk— DİSK (@diskinsesi) March 9, 2024
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