Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı gözaltına alındı

İstanbul'da bu sabah yapılan polis operasyonlarında DİSK'e bağlı Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı gözaltına alındı. DİSK'in açıklamasına göre Saygılı'ya gözaltı sırasında şiddet de uygulandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:41
Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı gözaltına alındı
Abone Ol google-news

DİSK'e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Liman-İş) Genel Başkanı Kanber Saygılı, bu sabah yapılan operasyonda gözaltına alındı.

DİSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Evi bu sabah polis tarafından basılan Limter İş Sendikamızın Genel Başkanı Kanber Saygılı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre kapısı kırılarak ve şiddet uygulanarak gözaltına alınan Kanber Saygılı’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kanber Saygılı'ya ve aile fertlerine uygulanan şiddeti kınıyoruz. Avukatlarımız süreci takip etmektedir."



Limter-İş Sendikası haberleri Kanber Saygılı haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

KADER'den çalışanların eylemi üzerine açıklama: 'Sendikayla görüşme sürecimiz başlamış olduğu halde...'

KADER'den çalışanların eylemi üzerine açıklama: 'Sendikayla görüşme sürecimiz başlamış olduğu halde...'
“Sendikal faaliyetler nedeniyle işten atmak suçtur”

“Sendikal faaliyetler nedeniyle işten atmak suçtur”
AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!

AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark

'Anketlerin anketi' paylaşıldı! 10 anketin ortalaması alındı... Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında dikkat çeken fark
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
Kılıçdaroğlu’nun davasında bakan şikâyetini geri çekti

Kılıçdaroğlu’nun davasında bakan şikâyetini geri çekti
Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!

Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!
CHP’li Başarır ‘1 Nisan’ planını açıkladı: Dikkat çeken ‘erken seçim’ vurgusu

CHP’li Başarır ‘1 Nisan’ planını açıkladı: Dikkat çeken ‘erken seçim’ vurgusu
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
O sahne sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: RTÜK 'Taş Kağıt Makas' dizisi hakkında inceleme başlattı

O sahne sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: RTÜK 'Taş Kağıt Makas' dizisi hakkında inceleme başlattı
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!