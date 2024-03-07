KADER'den çalışanların eylemi üzerine açıklama: 'Sendikayla görüşme sürecimiz başlamış olduğu halde...'

Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:58

Güncelleme: 07.03.2024 - 18:00

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) çalışanları, mobbinge maruz kaldıkları ve hak ihlalleri yaşadıkları iddialarıyla 6 Mart 2024 tarihinde bir basın açıklaması düzenledi. Dernek ofisinin önünde bir araya gelen onlarca kişi, KADER çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayarak yönetime adım atma çağrısı yapmıştı.

Olaya ilişkin KADER yönetiminden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Derneğimizle ilgili çeşitli iddia ve ithamlar kamuoyuyla paylaşıldığı için, tercih etmediğimiz bir yöntem olmakla beraber, iddialarla ilgili açıklama yapma zorunluğumuz doğmuştur;

-Sendikayla görüşme sürecimiz başlamış olduğu halde, “yetki”lerinin olmadığı yönündeki hatırlatmamız yasa gereği olup, görüşme içeriği bilinmeden sendikanın kendine yetki verdiğimiz zannına kapılıp daha görüşme başlamadan toplu iş sözleşmesi sürecinin başladığı yanılgısına düşmemesi için yapılan bir hatırlatmadır. Zira toplu iş sözleşmesi sürecine geçip geçmeyeceğimiz ancak görüşme başladıktan sonra kurullarımızın karar verebileceği bir husustur. Derneğimiz kişiler değil kurullar tarafından yönetildiğinden, şirketlerin aksine, karar alma mekanizmaları yetkili kurullardır.

-Derneğimizde günlük 1,5 saat molalarla beraber günlük çalışma saati 8 saat, haftalık 40 saattir. Derneğimizde 7 yıldır yemek molalarında çalışanlarımız dilerlerse dışarıya çıkabilmektedir. Bu konu tamamen kendi takdirlerindedir. Fazla mesai bir yana, şimdiye kadar tek bir personelimize mazeret izni kullanmak istediğinde izin verilmemesi veya ücret kesintisine gidilmesi uygulaması yapılmamıştır. Bu molalar dışında da fiilen günde 5-10 kez sigara molası kullanılmaktadır. Bu şekilde günlük çalışma süresi fiilen 8 saatin altına düşmektedir. Personelin sigara molasını aynı anda vermemesi konusundaki uyarımız, derneğin telefonlarının duyulmaması ve cevaplanmaması konusunda gerek personelimiz gerekse derneğimizi arayanlar tarafından iletilen şikayetler nedeniyle, derneğimizin iletişim akışının sürebilmesi açısından olmuştur. Haftalık 45 saati aşan fazla mesai derneğimizde hiçbir şekilde uygulanmamakta olup, mesai saati bitimi yarım kalan işler olduğunda dahi yönetici üyelerimizden onay alınmadan mesaiye kalınmaması konusunda yazılı ve sözlü talimatlarımız bulunmaktadır.

-İş Kanunu, dernekler mevzuatı ve yürüttüğümüz projelerde bağlı bulunduğumuz kural ve taahhütlerimiz çerçevesinde çalışanlarımızın zaman ve performans çizelgelerini doldurulmaları zorunluluk olup, bu uygulamalar yalnızca derneğimizde değil pek çok benzer koşuldaki STK’da da bulunmaktadır. Derneğimizin uymakla zorunlu olduğu yasal ve prosedürel gerekliliklerin talep edilmesi nedeniyle dernekte gönüllü çalışan kurul üyelerimizin “mobbing” gibi ağır ithamlarla suçlanması; derneğimizin itibarının gerçeğe uygun olmayan iddialarla zedelenmesi sonucunu doğurmaktadır. Çalışanlarımızın yasalar ve yürüttüğümüz projeler gereği doldurulması gereken çizelgeleri tutmamaları derneğimizi zor durumda bırakacaktır.

-Yol ve yemek ücreti uygulamamız bu konuda bütçemiz olmadığı için hiçbir zaman olmamıştır. Bunun yerine dernekte yemek verilmesi ve devalüasyon öncesi ücretlerin yüksek tutulması uygulamamız mevcutken, ülkenin geldiği ekonomik koşullarda maalesef derneğimiz de ülkenin tamamının geldiği ekonomik zorlanma koşullarını çalışanlarıyla beraber yaşamak durumunda kalmıştır.

-Kahve ve ikram saatlerinin dağınık şekilde değil de belirli zamanlarda olacak şekilde düzenlenmesi uygulaması, servis yapan personelimizin talebiyle, kendisinin haklarını korumak ve personel arasında hak gözetici bir denge sağlanması amacıyla getirilmiş olup, kahve molaları dışında da çay ve sigara molaları fiilen kullanılmaktadır.

-Derneğimizdeki kamera sistemi ofisi kiraladığımız günden bu yana derneğimizde güvenlik gerekçesiyle mevcut olup, pek çok STK da güvenlik nedeniyle kamera sistemi kullanmaktadır. Metinde bahsi geçen kamera takılması olayı yeni bir durum olmayıp, derneğimize dışarıdan girişin en mümkün olduğu balkon kısmında eksik olan kamera takıldıktan sonra ve bunun gerekçesi çalışanlarımıza izah edildiği halde, derneğimizde çalışanların izlendiği algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.

-8 Mart’ın yıllık izin olarak kullanılması derneğimizce de olumlu karşılanarak personel toplantısında çalışanlarımıza bildirilmiştir. Derneğimizi bağlayıcı olması açısından konu genel kurulumuzda gündemleştirilerek karara bağlanacaktır.

Derneğimiz aleyhinde kamuoyunda gerçeğe uygun olmayan iddialar paylaşılmasaydı ve iddialara karşı sessiz kaldığımız yönünde bir kamuoyu baskısı yaratılmaya çalışılmasaydı, gerçeği ifade etmek adına derneğimiz çalışanları hakkında beyanda bulunmayı tercih etmezdik. Gelinen bu noktadan sonra dahi; çalışanlarımız, gönüllü çalışan kurul üyelerimiz ve kadınların eşitlik mücadelesinde çok önemli bir misyonu olan derneğimizin yıpranmadan süreçle ilgili barışçıl ve ortak bir çözüm noktasına varılabilmesini ümit ediyoruz ve bunun için üzerimize düşen her türlü katkıya açığız. Süreci feminist ilkelerle ve tüm tarafların insan haklarını koruyacak çerçevede varılabilecek en iyi noktaya taşıyabilmek için, dernek kurullarımız içinde işletmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.