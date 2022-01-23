Liselilerden eylem: Boş çantalarını bıraktılar
2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona ererken lise öğrencileri Kadıköy'de "İçi boş sistemi yaratanlara, içi boş çantalarımızı veriyoruz" diyerek eylem yaptı.
Liseli Gençlik Hareketi Koordinasyonu, bugün Kadıköy’de Süreyya Operası önünde “Elimizde karne, sırtımızda çantalarımızla buradayız. Bizi puanlayan, sınayan hep eleştiren ve hor gören sistemi sınama sırası artık bizde” diyerek eylem gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada, “Biz bu içi boş sistemi yaratanlara, sistemin kendisi gibi boş hale getirdiği çantalarımızı takdim ediyoruz” denildi.
"Milyonlarca liseli olarak sıralarda dirsek çürütüyoruz, yarının üretenleri olmak için emek veriyoruz. Gerici, içi boş ve bize katkısı olmayacak bir müfredat ile senelerimizi 2 gün sürecek bir sınav için veriyoruz. Onca emeğin karşılığını alacağımızın hiçbir garantisi yok. Bize güvence sağlamayan bir sistemde yarış atı gibi yarıştırılıyoruz! Her 4 gençten 3’ü işsizken hangi güvenceye dayanarak bizleri yarıştırmaya çalışıyorsunuz?" diye sorulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Daha bir hafta bile olmadan, milli eğitime ayrılan milyarlarca liralık bütçenin bir tartışması yürütüldü. Biz açıkçası öyle bir para görmedik. Madem bu kadar büyük paralar konuşuluyor; Peki neden gençler barınamadığı için parklarda, sokaklarda, okul önlerinde uyuyor? O paralar ile yurt yapılamıyor mu? Dünyanın en büyük havalimanını yapanlar öğrencilere yurt yapamıyor. Bu ülkede kaç tane öğrenci barınmaya parası olmadığı için cemaat yurtlarına muhtaç haberiniz var mı?
Enes Kara, Mehmet Sami Tuğrul, Bahadır Odabaşı ilk değillerdi son da olmayacaklar...
Bu ülkenin Enesleri, Mehmetleri o hapsettiğiniz cemaat yurtlarından çıkıp teker teker karşınıza dikilecek"
Açıklama, şu ifadelerle son buldu:
"2022 zamlarıyla birlikte sözde parasız olan eğitim; biz öğrenciler için birer lüks haline geldi. Bakın gerçekten bir test kitabı almak bir lüks artık. Okul araç - gereçlerinin ve temel ihtiyaçlarımız olan gıda ürünlerinin paramıza oranla kat ve kat arttı.
Eğitim sisteminin içi boşaldı. Biz de bu içi boş sistemi yaratanlara, sistemin kendisi gibi boş hale getirdiği çantalarımızı takdim ediyoruz."
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