Lozan'ı sordular: Saray'dan 'gizli madde' açıklaması…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), bir yurttaşın sorusu üzerine Lozan Barış Antlaşması'nda 'gizli madde olup olmadığı' konusunda açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:09
Lozan'ı sordular: Saray'dan 'gizli madde' açıklaması…
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Kurtuluş Savaşı’nın ardından imzalanan ve tam bağımsız devletin kuruluşunun uluslararası ilanı olan Lozan Antlaşması’yla ilgili 'gizli madde' iddiası Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) soruldu.

Bahtiyar Süha Keskin isimli bir yurttaşın antlaşmada "Türkiye'nin maden çıkarmasına engel olan bir madde olup olmadığına" ilişkin sorusuna CİMER Hukuk Müşavirliğinden şu yanıt verildi:

“Lozan Barış Andlaşmasında gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır. Lozan Barış Andlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesinde bulunan Kaynaklar / Kurucu Andlaşmalar linkinden ulaşabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.”

 


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