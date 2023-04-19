Lütfü Savaş: 500 bin kişi Hatay'a nasıl geri dönecek?

Yayınlanma: 19.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 04:55

Depremin ardından birçok tartışma güncelliğini korurken 17 Mayıs’a kadar başka illerden Hatay Havalimanı’na uçak seferlerinin yapılmayacak olması beraberinde yeni soru işaretleri getirdi.

Hatay’dan deprem nedeniyle ayrılmak zorunda kalıp seçim tarihinde geri dönmek isteyen yurttaşlar bu yüzden mağdur oldu. 500 bin kişinin depremden sonra Hatay’dan ayrıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

“Herkes 17 Mayıs’a kadar Hatay’a neden bilet alınamadığını merak ediyor” diyen Savaş, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin yayımlamış olduğu NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetinden haberdar etmek için yayımlanan bildiri) gerekçe ise bunun güncellenmesinin önünde engel mi var bilmek isteriz. Eğer pist konusunda sorun varsa açıklasınlar, yoksa uçakların yolcu dolu olarak neden inemeyeceğini söylesinler” dedi.

‘İKİ AYDIR DEĞİŞMEDİ’

Uçakların dolu inmesiyle boş olarak inmesi arasındaki farkın ne olduğuna ilişkin yetkililerden cevap beklediğini aktaran Savaş, “Seçime az kaldı. Bizim yurttaşımız geri dönüp oy kullanmak istiyor. Depremin üzerinden iki aydan fazla süre geçti. Uçak seferlerinin eskiye oranla daha çok yapılması gerekirken seferler durduruldu. Hataylılar depremin ilk günlerinde uçak sefer sayısı ve saatleri yüzünden mağduriyet yaşıyordu, depremin üzerinden iki aydan fazla süre geçti, hâlâ mağduriyet yaşıyoruz” ifadesini kullandı.