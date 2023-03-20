Lütfü Savaş'tan, 'milletvekilliği adayı olup olmayacağı' sorusuna sert tepki: Kendimi vatan haini ilan ederim

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 20:08

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 20:19

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, basın toplantısı düzenledi. Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Şehirler arasında Hatay’ı uluslararası alanda tanınır hale getirmek, şehri yeniden inşa etmek ve modern bir şehir kurmak için 10 yıllık anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Toplantıda açıklama yapan Savaş, “İlk 10 günden itibaren yaralarımızı nasıl saracağımızı ve Hatay’ı bundan sonra nasıl dimdik ayakta tutarız, bir sonraki depremde insanların hayatını kaybetmesini nasıl önleriz diye çalışmalara başladık. Sivil toplum örgütlerimiz, kurum ve kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, yurtdışındaki sivil toplum örgütleriyle temasa geçtik. Şehrimizin bundan sonra bu gibi afetlerden minimum seviyede etkilenmesi için, şehrimizin akıllı, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir istedik. Bunun için Birleşmiş Şehirler kuruluşu ile irtibata geçtik. 22 gün önce çalışmalarımıza başladık ve Birleşmiş Şehirler ile bir anlaşmaya vardık. El birliği ile Hatay’ı daha sağlıklı bir şehir nasıl yaparız, diye çalışma yaptık. Konuttan enerji üretim ve tüketimine, ulaşıma, eğitime ve yenilebilir enerji üretimine, bunun tasarruflu şekilde ev ve iş yerlerinde kullanılmasına varana kadar ‘yaşanabilir ve sürdürülebilir’ bir şehri nasıl yapacağımızı konuştuk. Sonuç itibariyle anlaşmaya vardık. Bundan sonraki süreçte hem bizim kendi üniversitelerimizden ve yurt dışından görüştüğümüz uzmanlar, hem de Birleşmiş Şehirler himayesindeki 25 tane uzman ile Hatay’ı tarihi kimliğiyle, kültürel birikimiyle yeniden inşa edeceğiz” dedi.

'ŞEHRİ TERK ETME LÜKSÜMÜZ YOK'

Şehri terk etmeyeceğini söyleyen Savaş, “Beni arayıp, ‘Milletvekilliğine aday olacak mısınız’ diye soruyorlar. Bugün istifa edip, milletvekilliği adaylığı konusunu konuşacak olursak ben kendimi vatan haini ilan ederim. Güzel günlerde biz hemşehrimizle birlikte bu şehri yönettik, en kötü günde bizim bu şehri terk etme lüksümüz yok” dedi.

'BİNA YAPIMLARI HIZLANDIRILSIN AMA DAHA GEÇ YAPILSIN'

Bilime uygun hareket edeceklerini belirten Savaş, “Bilim, artçı sarsıntıların devam edeceğini söylüyor. Bilim insanları artçılar devam ederken, temel atmanın doğru olmadığını söylüyorlar. Artçılar devam ederken yapılan binanın sakat olduğu anlamına geliyor. 1 senede değil de 1,5 senede yapılsın. Bina yapımları hızlandırılsın ama daha geç yapılsın. Erken yapıp da insanları sıkıntılı evlerde oturtmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Deprem bilimsel bir gerçektir. Bu durumun siyasete evrilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle geç olsun ama sağlıklı olsun diyorum” diye konuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin 39'uncu gününde, milletvekili aday adayı olmak için istifa etmişti.

'BU SÜREÇTE KONTEYNER YETİŞMİYOR'

Konteyner gönderilmesini istemediği yönündeki iddialar hakkında konuşan Savaş, “Bu süreçte konteyner yetişmiyor. Pahalı ve gittikçe de fiyatı arttı. Hem de 2 konteyneri 1 TIR getirebiliyor. Konteyneri kışın ısıtman gerekiyor, yazın klima takman gerekiyor. İşi bittiğinde bertaraf etme şansın yok. Çevre kirliliğine neden oluyor. Ancak çadır çok daha ucuz. 1 TIR’da yüzlerce çadır getirilebiliyor ve yüzlerce aileye destek olunabiliyor. Çok ucuz olduğu için çok alınıp, daha fazla insanımıza katkı sağlanabiliyor. Aynı zamanda Hatay’da 8 ay yaz, 4 ay da kış oluyor. Çadırda klimaya ihtiyaç yok ve çok daha fazla insanın çadırdan faydalanabileceği düşünüldüğü için AFAD ile birlikte karar alındı, o karar alınırken ben de vardım. Ben bu kararı paylaştım. Bize 1 TIR’da 2 konteyner göndereceğinize çok sayıda çadır gönderin, daha fazla insana ulaşalım, dedim. Çünkü o günler hava soğuktu ve yağmur vardı. İnsanlar battaniye bulduğuna bile seviniyordu. Günün şartlarına göre bunun konuşuluyor olması lazım. Biz kimseye ‘Konteyner göndermeyin’ demedik. Acil olması nedeniyle, daha fazla insana ulaşmak için 'çadır' dedik. Konteyner gönderenleri kabul ediyoruz. Biz de konteyner alıyoruz. Mansur Yavaş’ın konuşmasının bir kısmını almışlar. Sanki Lütfü Savaş konteyner istemedi gibi lanse etmeye kalkıyorlar. Bunları bu süreçte çok gördük. Biz burada acıları dindirmeye, Hatay’ı ayağa kaldırmaya çalışırken, birileri sosyal medya üzerinden çamur atma peşinde” ifadelerini kullandı.