Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a sert sözler: 'Sporu bıraktığında kucak açtım, Hatayspor'da maaşlı çalıştırdım'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:29

Güncelleme: 07.02.2024 - 16:29

Eski futbolcu Gökhan Zan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümüne katılan yetkililere tepki göstererek "3 gün bizi ölüme terk ettiniz. Sizi burada istemiyoruz" diye isyan etti. Bugün yaptğı basın açıklamasında 'Gökhan Zan' sorusunu yanıtlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Zan'a yönelik sert ifadeler kullandı.

"NE OLDUYSA VOLKAN HOCANIN HATAY'A GELMESİYLE OLDU"

Savaş, "Gökhan Zan’la hiç uğraşmayalım. O sporu bıraktığında ben ona kucak açtım. Geçen seneye kadar Hatay sporda onu maaşlı çalıştırdım. Bunun yüzüğünü ben taktım. Aramızda hiçbir şey yoktu. Ama ne olduysa Volkan hocanın Hatay’a gelmesiyle oldu." dedi.



"HİÇBİRİNİZ BİZE HAD BİLDİRMEYE KALKMASIN"

Zan, dün sosyal medya hesabından yayınladı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Siyasetçilerimize ithaf olunur;

Lütfen hiçbiriniz bizim acılarımız, bizim kayıplarımız, bizim yitip gidenlerimizin ölüsü üzerinden siyaset yapıp, bize had bildirmeye kalkmasın.

Bizler, depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsızlık duymaz, bilakis mutlu oluruz.

Ancak, davet edilmediğiniz, depremde görmezden geldiğiniz, bizi kimsesiz, sahipsiz, çaresiz bırakanlar da bir zahmet gelip protokol naraları arasında caka satmasın.

Sizleri bırakın görmeyi, sesinizi dahi duymaya tahammülü olmayan Hataylıları "Sessiz olun" diye sindirmeye çalışmak hangi insanlığa, hangi vicdana, hangi ahlaka sığar?

Kaldı ki, 6 Şubat'ta bizleri yalnızlığa, çaresizliğe, ölüme sürükleyen sizler ve sizlerin yanlış politikaları değil miydi?

Sizler, bizim yüreklerimizdeki acıyı görseniz içiniz yanar, kahrolur, suçunuzu bilir ar ederdiniz. Ben yandım, Hataylı kardeşlerim yandı, dağ, taş yandı, tüm Türkiye yandı.

Hepimizin ruhunda tamiri imkansız yaralar açılmışken, tek bir canımızı kurtaramamanın verdiği ızdırapla kahrolurken, hürmet dakikalarımızı siyaseti üstünlüğe dönüştüren de, aramızdan ayrılanların ruhunu incitende, protestolarımıza sebep olanlarda sizlersiniz. Şunu iyi bilin ki,

Hatay size muhtaç değildir. İktidarıyla, muhalefetiyle, herkesin Hatay ve tüm şehirlerimizdeki depremzdelere bir özür borcu vardır. Had bildirmek değil, haddinizi bilmek zorundasınız!!!"