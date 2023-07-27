Lütfü Türkkan'dan gündem yaratacak 'Trabzonspor' iddiası: 'Karadeniz'de ikinci bir İsrail kuruluyor...'

Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:20

Güncelleme: 27.07.2023 - 16:31

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad'ın, Trabzonspor'u satın almak için değerinin 7 katını teklif ettiği iddiası gündemdeki yerini koruyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan, son olarak Twitter hesabından konuya ilişkin bir video yayımladı.

“ARAP SERMAYESİ, KENDİLERİNE DOĞU KARADENİZ’DE İKİNCİ BİR İSRAİL KURUYOR”

“Bugün size, Türkiye’yi nasıl peşkeş çektiklerini anlatacağım. Türkiye’yi derken Türkiye’nin vatan topraklarını nasıl peşkeş çektiklerini anlatacağım" diyen Türkkan, şu açıklamaları yaptı:

* Bu sefer vesile kılınan Trabzonspor. Katar Emiri’nin aklına bu sefer Trabzonspor düşmüş, Trabzonspor’u 665 milyon euroya satın almak istediği iddia ediliyor. Ancak bu iddia, bugüne kadar Trabzonspor tarafından da yalanlanmadı. Peki, Trabzonspor için normalde 95 milyon euro değer biçen Katar Emiri, bunun 7 katını, yani 665 milyon lira, civarında bir ödeme yapmayı neden istiyor?

* Cevap basit. Arap sermayesi, kendilerine Doğu Karadeniz’de ikinci bir İsrail kuruyor. Kendilerine yeni bir dünya yaratıyorlar. İkinci bir İsrail sözüm birilerini rahatsız edebilir. Ama hatırlatmak istiyorum, İsrail’de böyle kurulmuştu. Parça parça topraklarını ederinin üzerinde satan Araplar da rahatsız olmamıştı ilk başta. Aynı bizde olduğu gibi. Ama şimdi dedelerinden kalan topraklarda mülteci durumuna düştüler. Vatanlarını kaybettiler.

"SİLAHLA DEĞİL, PARAYLA GELİYORLAR"

* O zamanlar Filistin'de en verimli araziler 20 küsür Arap simsar eliyle alınmıştı. Kimse toprağını doğrudan Yahudilere satmamıştı. Ama o satın alanların arkasında olan bir gün o toprakların sahiplerini kovdular, kendileri yerleştiler. Trabzon başta olmak üzere Türkiye’nin kuzeyinde Körfez sermayesi olarak görülen Arapların akın akın gelmesi doğa sevgisiyle açıklanabilecek bir durum değil. Bunu önce bir aklınıza yazın. Ekonomi bozulur, yine düzeltirsin.

* Arı sende olduğu sürece balı istersen Bağdat’tan getirtirsin. Toprak sendedir, mülkiyeti vatanın öz evlatlarındadır, sorun değil. Ama o mülkiyeti verirsen, önüne geçemeyeceğiniz sonuçlar çıkar ortaya. Hele ki iklim değişikliğiyle Körfez ülkeleri kendilerine yatırım adı altında yeni ülkeler ararken sonuçları varın, siz düşünün. Kendilerine yeni bir ülke yaratıyorlar. Silahla değil, bu kez parayla geliyorlar.

“BU SATIN ALMALAR HAYRA ALAMET DEĞİL"

* Bir Allah’ın kulu da çıkıp ‘Bu ülke pazar tezgahı değildir, bedeli kanla ödenmiştir, tapusu şehitlerle alınmıştır. Öyle bir vatan toprağındasınız sizler’ demiyor, diyemiyorlar. Merhum Süleyman Demirel’in bir lafı vardı: ‘Enflasyon ahlakı bozar, devleti bozar’ demişti. Ev kiralarından, araba stokçuluğuna varıncaya kadar siz düşünün bu lafın derin anlamını. Üç-beş kat daha fazla kazanmak için vatan toprakları, şirketleri, hatta spor kulüpleri dahil böyle peş peşe satan çok olduktan sonra satın alınmayı bekliyor.

* Bu gidiş, bu satın almalar ülkemiz adına hiç hayra alamet değil. O yüzden ülkemizin geleceği adına, Türkiye’ye teknoloji, üretim, bilgi ve tecrübe getirmeyen tüm yabancı yatırımları düzenleyen ve filtreleyen hukuki düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmek zorundayız.