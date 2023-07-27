ABD ve Taliban, Katar'da bir araya gelecek

ABD’li yetkililerin ile Taliban yetkilileri ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:19
ABD ve Taliban, Katar'da bir araya gelecek
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban yetkilileri ve Afgan bakanlar ile bir araya geleceklerini açıkladı. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "teknokratik profesyoneller" ile ekonomi, güvenlik, kadın hakları, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadele konularında görüşüleceği bildirildi.

Açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Görüşme, Taliban'ın tanınması veya meşruiyeti anlamına gelmiyor" ifadesinde bulundu. 

ABD'nin politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını, uygun zamanlarda Taliban ile uygun ilişkiler kurulacağını belirten Patel, "Bu, ABD'nin politikasında herhangi bir değişiklik olduğunu göstermiyor. Çıkarımıza uygun olduğu zaman Taliban'la uygun şekilde ilişki kuracağımız konusunda çok nettik" dedi. 

Taliban, 2021'de NATO ve ABD kuvvetlerinin çekilmesiyle Afganistan'daki yönetimi yeniden ele geçirmişti.


ABD Taliban doha katar

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