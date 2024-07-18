Maaş sınırına Saray’ı da ekleyin!

Yayınlanma: 18.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2024 - 04:00

Muhalefetten, iktidarın “tasarruf paketi” adını verdiği “torba teklife” itiraz geldi. CHP, “tasarruf torbasına” 67 sayfalık muhalet şerhi yazdı. Teklifin anayasaya aykırı olduğuna işaret edilen şerhte, kamuda ikinci maaşı 98 bin lira ile sınırlandıran maddeye de vurgu yapıldı. CHP’nin şerhinde, maaş sınırlamasının kapsamına sadece kamu görevlilerinin girdiği anımsatıldı.

Şerhte, maddenin kapsamına Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofis ve başkanlıklar, politika kurulu üyeleri ile varlık fonu kapsamındaki şirketler, bakan yardımcıları, TMSF kapsamındaki kuruluşlara kayyum olarak atananların da eklenmesi istendi.

Asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kaldığı, yoksulluğun arttığı bir ortamda 98 bin TL’lik tutarın ikinci ücret olarak meşrulaştırılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekilen şerhte, “İkinci maaş ödemesinin yürürlükteki asgari ücreti geçemeyeceği yönünde tarafımızca verilen önerge komisyonun iktidar partisi milletvekillerince reddedilmiştir” dendi. Teklifte başta işsizlik, yoksulluk ve enflasyon olmak üzere sorunların çözümüne yönelik herhangi bir öneri bulunmadığı kaydedildi.