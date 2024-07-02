Madımak Katliamı’nın üzerinden 31 yıl geçti: Özgür Özel’den ‘zamanaşımı’ tepkisi!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:58

Güncelleme: 02.07.2024 - 13:07

Sivas’ta 2 Temmuz 1993'te düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin hayatlarını kaybettikleri Madımak Katliamı’nın 31’inci yıldönümünde yaşamını yitirenler, bugün Sivas’ta anıldı.

Anma programı sabah saat 09.00’da, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği toplanma noktalarından başlayan yürüyüşle açıldı.

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Sevgi Kılıç ve Ulaş Karasu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DME Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu katıldı.

CHP lideri Özel, yürüyüş öncesinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nı ziyaret etti.

Yürüyüşte "Sivas'ı unutma, unutturma", "Sivas’ı yakanlar AKP’yi kuranlar", "Eşit yuttaşlık hakkımız engellenemez", “Halkız, haklıyız, kazanacağız'' sloganları atıldı.

“ZAMANAŞIMI KARARININ BOZULMASINI BEKLİYORUZ”

Yürüyüşün ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak tüm yardımcılarımızla örgütümüzle ailelerin yanında olmaya geldik. Burada 2 önemli karar alınmadan sonuç alınmadan bu mücadele durmayacak. Elbette her sene 2 Temmuz'da geleceğiz burada anacağız. 31. yılı 1.yılı kabul ediyoruz. Birinci talep bizim ve ailelerin ortak talebimiz. Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. Bu bilim ve kültür merkezi yazısını gören ailelerin içi yanıyor. Biz bunu hak etmedik diyorlar, ne bilimi ne kültürü. 'İnsan yakmak bizim kültürümüzde var mı' diyorlar. Bilime kültüre inanan sanata inanan canları burada yaktınız diyorlar. Burası utanç müzesi olacak. İkincisi de istinafta umudumuzu sürdürüyoruz. Ama önünde sonunda bu kararların bozulup bunun insanlığa karşı suç olarak nitelendirilmesi gerekiyor. İnsanlığa karşı suçlar zamanaşımına, affa uğramazlar. O yüzden insanlığa suç kararı verilene kadar verilen hiçbir kararı tanımıyoruz. 7 Alman, 2 Suudi Arabistan vatandaşı olduğu biri Sivas Emniyeti'ne 500 metre mesafede birinin AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir'de istihdam edildiği kaçakların mutlaka gıyaplarında insanlığa karşı suç işlemiş kişiler olarak cezalandırılmasını bunun dışında kurulan tüm kararların bozulmasını zamanaşımının kararının da bozulmasını bekliyoruz.

“KAN DAVALARI BİLE BİTER AMA…”

Çok kararlıyız bu bir kan davası değil, kan davaları bile bir gün biter ama bu bir can davasıdır. Canlarımıza karşı işlenmiş insanlık suçudur. Türkiye'deki tüm canları tehdit eden bir insanlık suçudur, nefret suçudur. Türkiye'nin barışının içine döşenmiş mayındır, dinamittir. Bu dinamitleri bu mayınları sadece gözü yaşlı eşler dostlar çocuklar ya da davayı takip eden avukatlar temizleyemez bunu bütün siyasiler bütün riskleri görerek bu mayınları elleriyle temizleyeceğiz. Bir kez daha ilan ediyorum ki kan davaları bile biter ama bu can davası bitmez. Bir kez daha söylüyorum bir yıl mı olur, 3 yıl mı olur bilmiyorum ama ant olsun ki 4-5 yıl sonra da 2 Temmuz daha geç değil gelip burada Madımak utanç müzesinin açılışını bizzat yapacağım. Hep beraber yapacağım ant olsun ant olsun ant olsun. Bu dava insanlığa karşı suç mücadelesini kazanırsa bu 10 Ekim davası için de çok sayıdaki geçmişteki davalar için de uygulanabilecek tarihi kazanım olacaktır. Dün verilen kararlar da utanç verici kararlardır. Bu davanın böyle zamanaşımına uğraması da utanç vericidir. Bunun için biz burayı hem utanç müzesine çevirmek hem insanlığa karşı suç kazanımını elde etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünkü karar da son derece haksız hukuksuz bir karardır. "