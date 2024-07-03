Madımak’ta yitirilen canlar, katliamın 31. yılında anıldı... Özel, ailelerin beklentisini anlattı: ‘Zamanaşımı olamaz’
CHP lideri, “İki önemli karar alınmadan bu mücadele durmayacak. Birinci talep Madımak’ın bir utanç müzesi olmasıdır. İkincisi de istinafta insanlığa karşı suç kararı verilene kadar verilen hiçbir kararı tanımıyoruz” dedi.
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisi, katliamın 31’inci yılında yapılan yürüyüşle anıldı. Hacı Bektaş Veli Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri üyelerinin öncülük ettiği yürüyüş, Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünden başladı.
‘SİVAS’IN IŞIĞI SÖNMEYECEK’
Daha önce katliama karşı yapılan anma yürüyüşlerinde bulunan Özgür Özel, ilk defa CHP genel başkanı sıfatıyla kortejdeki yerini aldı. “Madımak utanç müzesi olacak”, “Laik yaşam, laik Cumhuriyet”, “Şeriat kurulmaz, kurulamaz”, “Sivas’ın ışığı sönmeyecek” sloganları atan kalabalığa yol kenarındaki ve evlerinin balkonundan yürüyüşü izleyen yurttaşlar da alkışlarla eşlik etti.
Kortejin başlarında yer alan CHP Genel başkanı Özel ve diğer siyasi parti liderleri, “Madımak utanç müzesi olacak” yazılı afişle yürüdü. Yürüyüş Madımak Oteli’nin önünde tamamlandıktan sonra otelin önüne karanfil bırakıldı.
‘UTANÇ MÜZESİ YAPACAĞIZ’
Burada açıklama yapan Özel, “Bu katliamı unutturmamak için birinci yıl ne kadar tepkiliysek bugün de o kadar tepkiliyiz. Unutulan katliamlar tekrarlanır” dedi. Davanın zaman aşımına uğradığını anımsatan Özel, “Oysa bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu yüzden zamanaşımı olmaz. Biz halen daha insanlık için umudumuzu ve ümidimizi koruyoruz. Temyiz aşamasında bu davanın kararlarının insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu vurgusuyla, istinaftan bir bozma kararı bekliyoruz” dedi.
Özel, “Burada iki önemli karar alınmadan bu mücadele durmayacak. Birinci talep bütün ailelerin ve bizim ortak talebimiz. Madımak’ın bir utanç müzesi olmasıdır” dedi. Otelin önündeki “Bilim ve Kültür Merkezi” yazısına işaret eden Özel, “Bu yazıyı gören ailelerin içi yanıyor. ‘Biz bunu hak etmedik’ diyorlar. ‘İnsan yakmak bizim kültürümüzde var mı?’ diyorlar. Burası utanç müzesi olacak. Ant olsun ki Madımak utanç müzesinin açılışını bizzat yapacağım” ifadesini kullandı.
‘10 EKİM’E DE EMSAL OLUR’
İkinci beklentinin de istinafta zamanaşımı kararının bozulması olduğunu vurgulayan Özel, “İnsanlığa karşı suç kararı verilene kadar verilen hiçbir kararı tanımıyoruz” sözünü verdi.
Gazetecilerin 10 Ekim
katliamı kararına ilişkin sorusuna
da yanıt veren CHP lideri Özel,
“Bu dava eğer insanlığa karşı suç
mücadelesini kazanırsa, bu 10 Ekim
davası için de çok sayıda
geçmişteki katliamlar için
de uygulanabilecek
tarihi bir kazanım
olacaktır” diye
konuştu.
OZANLARDAN ÇİÇEK
(MESAM) dün Madımak Oteli’nin önünde anma
programı düzenledi. MESAM üyesi ozanlardan oluşan
grup Madımak önüne çiçek koydu. katliamda çocukları
Menekşe kaya ve koray kaya’yı kaybeden ozan ismail kaya’nın
da katıldığı anma programında türküler ve şiirler okundu.
ADD: UNUTMADIK
UNUTTURMAYACAĞIZ
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Eskişehir Şubesi katliama ilişkin anma
ve basın açıklaması düzenledi. Şube
başkanı Cihan Taşar, “31 yıl sonra
bu katliamın faillerinden hesap
sorulamamasının ve işbirlikçilerin
siyasal iktidarın gölgesi altında
korunmalarından büyük üzüntü
duyuyoruz. 31 yıl sonra bir kez
daha ifade ediyoruz ki Madımak’ı
unutmadık, unutmayacağız” dedi.
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