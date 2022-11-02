Mahir Ünal'ın istifası, Selçuk Bayraktar'ın 'Harf Devrimi' arşivini açtırdı: 'En büyük darbe'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:29

Harf Devrimi üzerinden Cumhuriyet'i hedef alan ifadeler kullandığı konuşması büyük tepki çeken AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, daha sonraki süreçte partisinin grup başkanvekilliği görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Ünal'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de sertçe eleştirmesine yol açan "Maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir" şeklindeki ifadeleri, akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın benzer nitelikteki sözlerini getirdi.

Bayraktar, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından 8 Aralık 2014 tarihli yaptığı bir dizi paylaşımda, "#Osmanlıca" etiketini kullanarak "Harf inkılabı insan olabilmenin en temel unsuru olan düşünmeye vurulmuş en büyük darbedir" diye yazmıştı.

Paylaşımların yapıldığı tarihin üzerinden geçen 8 yıla yakın zamanda Selçuk Bayraktar'ın konuyla ilgili düşüncelerinde bir değişim olup olmadığı da merak konusu haline geldi.

İşte o paylaşımlar: