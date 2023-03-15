Mahkeme Cengiz’e ‘devam et’ dedi: Cennet Koyu’nda iptal edilen ruhsata yürütmeyi durdurma kararı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 07:20

Bodrum Çevre Platformu’ndan avukat Remzi Kazmaz süreci, “Belediye tarafından ruhsat iptal edilmesine karşın Cengiz eski ruhsata dayanarak işlem yapmaya devam etti.

Çevreciler bölgede çadır kurarak projeye karşı çıktı ve inşaatı durdurdu. Bunun üzerine Cengiz, ‘Ruhsatım var’ diyerek dava açtı. Mahkeme ruhsatın iptal kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi” ifadeleriyle anlattı.

Devam eden mahkeme kararlarının beklenmesi gerektiğini belirten Kazmaz, “Usule göre Cengiz, verilen yürütmeyi durdurmayla birlikte işleme devam edebilir ama dava bitmiş değil. Dozerler bölgeye girerse doğayı mahvedecek. Yedi gün içerisinde mahkemeye başvurarak kararın kaldırılmasını talep edeceğiz. Bodrum adrese teslim projeler ve mahkeme kararlarıyla rant noktası oldu. Cennet Koyu’nun cehenneme çevrilmesine müsade edilmemeli” diye konuştu.

"BODRUM'U SAVUNACAĞIZ"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Mahkeme, tapunun olduğunu ve parselin Cengiz’e ait olduğunu söyledi. Ortada Danıştay’ın almış olduğu bir karar var. Ancak Özelleştirme İdaresi karara dayanarak tapuyu iptal ettirmediği ve dava açmadığı için mahkeme bu kararı verdi. Gerekli itirazlarımızı yapacağız. Bodrum’u savunmaya devam edeceğiz” dedi.