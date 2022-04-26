Mahkeme kararını verdi: DİSK yöneticilerinin yargılandığı 1 Mayıs davasında tüm sanıklara beraat
1 Mayıs 2020'de Taksim'e yürümek istedikleri gerekçesiyle 3’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanan DİSK yöneticilerinin davasında mahkeme tüm sanıkların beraatine hükmetti.
DİSK Genel Merkezi önünden 1 Mayıs 2020'de Taksim Meydanı'na yürümek isterken gözaltına alınan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi, 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada beraat etti.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklara yüklenen eylemlerin kanunda suç şeklinde tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini istedi.
Savcılık mütalaasına karşı savunmaları sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.
15 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
1 Mayıs 2020'de DİSK'in Beşiktaş Dikilitaş'taki genel merkezi önünden Taksim'e yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi, polis müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 15 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların, 2911 sayılı kanunda yer alan "Toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak ve ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak" suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.
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