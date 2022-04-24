1 Mayıs’ta kim nerede olacak?

24 Nisan 2022 Pazar, 14:41

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’a günler kaldı. Konfederasyonların, sendikaların, demokratik kitleri örgütlerinin ve siyasi partilerin 1 Mayıs programları belli oldu.

İstanbul’daki 1 Mayıs programında iki alan ön plana çıktı. Bunlardan birisi Taksim diğeri ise Maltepe…

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 1 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de olacaklarını açıkladı.

İktidara yakın Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na çelenk bırakacaklarını ve 30 ilde 1 Mayıs’ı kutlayacaklarını açıkladı. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Hak-İş) ise 1 Mayıs'ı 25 Nisan-1 Mayıs arasında Türkiye'nin her yerinde kutlayacaklarını bildirdi.

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Umut Sendikası (Umut-Sen) ve İnşaat İşçileri Sendikası’ndan (İnşaat-İş) yapılan açıklama da ise yıllardır izin verilmeyen Taksim’de kutlama yapılacağı ifade edildi.

1 Mayıs’a çok az bir süre kala kim, nerede hep birlikte bir göz atalım…

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, HKP MYK Üyesi Pınar Akbina, TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, TKH MK Üyesi Kamil Tekerek ile FKF Genel Başkanı Şevket Çavuşoğlu, 1 Mayıs öncesi Cumhuriyet’e konuştu.

TAKSİM’DE OLACAKLAR…

Nakliyat-İş, Umut-Sen, İnşaat-İş, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Mücadele Birliği Platformu, Devrimci Gençlik Dernekleri, Gençlik Komiteleri, Emeğin Gücü ile İşçi Temsilcileri Konseyi 1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını açıkladı.

"TAKSİM İŞÇİLERE YASAKLANAMAZ"

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 1 Mayıs’ın işçi sınıfının kapitalizme başkaldırısı, isyanı ve 8 saatlik iş günü mücadelesinden doğduğunu belirtti. Küçükosmanoğlu, işçilerin ve emekçilerin açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, pahalılığa mahkum edildiğini söyledi.

Küçükosmanoğlu, “1977 1 Mayıs’ında Taksim Meydanı’nda Kontrgerilla ve CIA işbirliğiyle bir katliam yapıldı. Taksim Meydanı’na sahip çıkmamızın bir anlamı da bir mücadeleden geliyor. Biz Taksim Meydanı’na boşuna 1 Mayıs Alanı demiyoruz. Daha sonraki yıllarda yasaklanan 1 Mayıs kutlamaları özellikle 2007’de başlayan mücadeleyle kazanılmıştır. Taksim’deki 1 Mayıs’a sahip çıkmak gerekir. Ancak bu konuda da konfederasyonlar gerekli yeterliliği gösterememektedir. Biz Taksim 1 Mayıs alanıdır, diyoruz. Biz bu mücadeleye sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Küçükosmanoğlu, 1 Mayıs’ta saat 11.00’de Nakliyat-İş Sendikası Genel Merkezi önünden Uzel Makine, Neo Trend, Yemeksepeti, Pegasus işçileriyle ve sendika üyeleriyle Taksim Meydanı’na yürüyeceklerini açıkladı. Küçükosmanoğlu, “Taksim Meydanı’na sahip çıkmak için yürüyeceğiz. Taksim Meydanı 1 Mayıs Alanıdır. Taksim işçilere yasaklanamaz” dedi.

Küçükosmanoğlu, açıklamasını “Yerli-yabancı Parababaları düzenine, kapitalizme, emperyalizme, sarı sendikacılığa, güvencesiz çalışmaya, sefalet ücretlerine, taşeron cehennemine karşı 1 Mayıs’ta, 1 Mayıs Alanı’nda, Taksim Meydanı’nda olacağız!” diyerek sonlandırdı.

"TEK HEDEFİMİZ VAR TAKSİM’İ YENİDEN FETHETMEK"

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olacaklarını söyledi.

“Kanlı 1 Mayıs’ın 45’inci yılında şehitlerimizin anısına, mücadelesine sahip çıkmak için tek hedefimiz var: Taksim’i 2009 yılında fethettiğimiz gibi yeniden fethetmek. O meydan bizim için vatandır” diyen Akbina, “Taksim Meydanı’nda, 1977 senesinde Süper NATO’nun Türkiye Şubesi Kontrgerilla’nın alçakça bir saldırısı sonucunda 34 şehit verdik, 1 Mayıs’ta. şehit kanlarımızla o alanın her karış toprağını suladık ve orayı 1 Mayıs’ın tartışılmaz ve vazgeçilmez namus bellediğimiz vatanı yaptık. Parababalarının tüm saldırılarına, bütün baskılara karşı biz kazandık bu Vatanı. Mücadelemizle, kararlılığımızla, cesaretimizle, inancımızla. Bir adım bile gerilemeden, bir an bile esnemeden” değerlendirmesinde bulundu.

"TAKSİM VATANDIR, VATAN TERK EDİLEMEZ!"

Akbina, açıklamasının devamında şunları belirtti:

“AKP’giller’in, Taksim dışında gösterdiği, Bakırköy’e, Maltepe’ye ve diğer yerlere gidenlere nazaran, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olmak, Taksim vatanı için direnmek HKP için bir değerdir, bir görevdir ve ne mutlu bizlere ki bu değer, bu görev HKP ile özdeşleşmiştir. Yıllarca verdiğimiz mücadele sonucunda, 2009 yılında zafer kazandık ve 1 Mayıs’ı özüne uygun şekilde Taksim Meydanı’nda kutladık. 2013 yılında Taksim tekrar işçi sınıfına kapatıldı. Ve biz HKP’liler; işçi sınıfının vatanı için mücadele veriyoruz. Zaferimizi avuçlarımızın içine alıncaya kadar, Taksim şehitlerini mutlu, huzurlu uykularına kavuşturuncaya kadar, ‘avucunda güneşi taşıyan’ HKP’liler olarak, Taksim mücadelesinden asla vazgeçmeyiz. Taksim, 1 Mayıs’ın tartışmasız vatanıdır! Vatan terk edilemez!”

MALTEPE’DE OLACAKLAR…

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB başta olmak üzere CHP, HDP, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), SOL Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Fikir Kulüpleri Federasyonu, Devrim Hareketi ile Halkevleri 1 Mayıs’ta Maltepe’de olacaklarını açıkladı.

"GENİŞ BİR MUTABAKAT SAĞLANMIŞTIR"

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 1 Mayıs’ta tüm illerde, ‘Sömürüye, Yoksulluğa, Güvencesizliğe ve Savaşa Karşı Mücadeleyi Büyütüyoruz! 1 Mayıs’ta Alanlardayız!’ çağrısıyla kutlayacaklarını söyledi.

Bozgeyik, “İstanbul özelinde ise; açıkladığımız üzere Taksim alanı için tüm girişimlerimize iktidarın genel baskıcı politikasının yansıması olarak olumsuz yanıt verilmesi üzerine 1 Mayıs İstanbul bileşenleri olarak Maltepe’de yapılması konusunda geniş bir mutabakat sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi. Bozgeyik, 1 Mayıs Maltepe mitingine iki ayrı koldan kortej eşliğinde giriş yapılacağını belirtti. Bozgeyik, Kardeş Türküler ve Batista grubunun sahne alacağını söyledi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bozgeyik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Emeğin sömürülmediği, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu, ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı,İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptal edildiği, 190 sayılı ILO sözleşmesinin imzalandığı, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, Sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen KHK’lilerin işine geri döndüğü, düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin cezalandırılmadığı, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek için 1 Mayıs’ta ortaya çıkacak enerjiyi de arkamıza alarak bundan sonra da mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

"TALEPLERİ HAYKIRMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bozgeyik, “Birlikte değiştirme ve mücadele dışında bir seçeneğimiz yok. Biliyoruz ki, bu iktidar gitmeden gerçek bir bayram kutlamanın asgari koşulları bile kalmadı. Bu vesileyle iktidarın faşizan baskılarından, emek, kadın, gençlik, doğa ve insan onuruna yaraşır yaşam karşıtı politikalarından rahatsızlık duyan, ekonomik krizin pençesinde nefes almaya çalışan tüm kesimleri 1 Mayıs’ta miting alanına akın etmeye, taleplerini haykırmaya, birlikte değiştirmeye davet ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

"EMEKÇİLER BU DÜZENE KARŞI AYAĞA KALKMAK ZORUNDA"

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam, 1 Mayıs’ta saat 13.00’te İstanbul Maltepe’de olacaklarını söyledi. İnam, “TKP her sene olduğu gibi bu sene de güçlü bir kortej kuracak. Adaletsizliğin hüküm sürdüğü ülkemizde, 1 Mayıs’ta, işçi sınıfının eşitlik ve özgürlük mücadelesini en güçlü şekilde göstereceğiz” diye konuştu.

İnam, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Son dönemde Türkiye’de emekçiler zor koşullar altında hayat mücadelesi veriyor. Küçük bir azınlık için milyonların yaşamı hiçe sayılıyor. Birileri daha fazla zenginleşsin diye her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz. Emekçilerin yüzü gülmüyor ve biliyoruz ki bunun nedeni içerisinde yaşadığımız sömürü düzeni. Emekçiler ekmeğini kazanmak, hakkı olanı almak, insanca yaşamak için bu düzene karşı ayağa kalkmak zorunda. 1 Mayıs da bugünlerin hesabını soracak işçi sınıfının ayağa kalktığı bir gün olacak. 1 Mayıs’ta tüm emekçileri bu yağma düzenine son vermek için bir araya gelmeye, emekçilerin sesini yükseltmeye çağırıyoruz.1 Mayıs 2022 bu sese kulak verenlerin arttığı ve bu sesin tüm memlekete dalga dalga yayıldığı bir gün olmalıdır. İçi boş hayallere ve umut tacirlerine inanmak yerine işçi sınıfı kendi gücünü mutlaka görmek zorundadır. İşte o zaman bu ülkenin gerçek sorunları çözülecektir.”

"DEĞİŞTİRİRSE DÜZENİ İŞÇİLER DEĞİŞTİRİR"

TKH Merkez Komite Üyesi Kamil Tekerek, emekçilerin büyük bir ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk ve zam dalgası altında olduğunu belirtti. Tekerek, “AKP iktidarın ülkemizde kurduğu istibdat rejimi içinde bulunulan durumun en önemli sorumlusudur. Bununla birlikte Türkiye’de emekçilerin durumu kötüye giderken patronlar kârlarına kâr katmaya devam ediyor. İşte önümüzdeki 1 Mayıs’ın bu anlamda, içinde bulunduğumuz sömürü düzeninin değiştirilmesi talebiyle kutlanması gerektiğini düşünmekteyiz” diye konuştu.

1 Mayıs’ta, ‘Değiştirirse düzeni işçiler değiştirir!’ sloganıyla İstanbul Maltepe’de mitinge katılacaklarını belirten Tekerek, “Şimdiden tüm emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun” dedi.

"AKP İKTİDARI EKONOMİK KRİZİN FATURASINI EMEKÇİLERE KESMEYE ÇALIŞIYOR"

FKF Genel Başkanı Şevket Çavuşoğlu, 1 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de olacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, “Pandemi boyunca insanların yan yana gelemediği bir dönemi geride bıraktık. Uzun bir aradan sonra ilk kitlesel eylem gerçekleşecek ve bu eylemde işçilerin, gençlerin, kadınların rahatlıkla katılabileceği kitlesel bir görüntünün önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ekonomik krizin etkilerinin emekçiler için kaldırılamaz bir boyuta vardığını görüyoruz. Gençlerin ulaşımdan barınmaya, beslenmeden eğitim materyallerinin teminine kadar her başlıkta maddi zorluklar yaşadığı herkes için bir gerçek. AKP iktidarı ekonomik krizin faturasını emekçilere kesmeye çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

"HER ŞEYİ KENDİMİZDEN BEKLERİZ"

Çavuşoğlu, açıklamasının devamında şunları belirtti:

“Ülkemiz her geçen saniye uçuruma sürüklenmeye devam ederken halka ‘Bekleyin’ lafından başka bir şey söylenmiyor. Biz beklerken gericiler örgütlenmeye, tarikatların alanı genişlemeye devam ediyor. Yeni zamların ardı arkası kesilmiyor. Gençlerin geleceklerini yurt dışında aramalarının önüne geçilemiyor. Bu tablodan çıkış için artık sabredecek, bekleyecek zamanımız kalmadı. Kurtuluşa ihtiyacımız var ve bu kurtuluşu ancak kendimiz sağlayabiliriz. ‘Her Şeyi Kendimizden Bekleriz’ diyerek tüm yurttaşlarımızı Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Devrim Hareketi ile 1 Mayıs’a katılmaya davet ediyoruz”

"TAKSİM VE TANDOĞAN’DA OLACAĞIZ"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 1 Mayıs’ta tüm yurtta alanlarda olacaklarını belirtti.

“Tüm dünya emekçileri, emeğin ve üretenlerin uğradığı haksızlıklara, zulme ve sömürüye karşı, Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’larda, alanlarda bütünleşmekte ve hakları için haykırmaktadır” diyen Balık, “Bu uluslararası birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın bir parçası olan Birleşik Kamu-İş olarak bizler de; 1 Mayıs’ta başta Taksim Meydanı olmak üzere tüm yurdumuzda alanlarda olacağız. Konfederasyonumuz ve Sendika Genel Merkezlerimiz ise Ankara Tandoğan Meydan’ında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde emeğin ve emekçilerin uğradıkları haksızlıklara karşı birlik ve mücadele etmeye devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Tüm yurttaş 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nün coşkuyla kutlanması bekleniyor.