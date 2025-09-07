Mahkeme mutlak butlan kararı verse bile yeni yönetim en fazla altı gün kalabilecek: Kayyuma kurultay sürprizi

CHP, partisine süren yargı operasyonları nedeniyle bu yıl ikinci kez olağanüstü kurultaya gidecek. Kurultayın bu kez delegelerin imzasıyla toplanacağını belirten CHP kurmayları “6 Nisan’da genel başkan olağanüstü kurultay yapmıştı. Şimdi delegelerimiz partiyi kurultaya çağırıyor ve iradelerini gösteriyor. Partiyi kayyuma teslim etmeyeceklerini gösteriyorlar” dedi. Bu kararla kurultay davasından kayyum ya da önceki yönetimi geri getirecek bir karar çıksa bile olağanüstü kurultayın 21 Eylül’de toplanacağını söyleyen partililer “Olağan kongre sürecimiz de aynen devam edecek. Kasım sonu gibi de olağan kurultayımızı yaparak tüm tartışmaları bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul il yönetimi mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP’de 15 Eylül’de görülecek kurultay davasıyla ilgili pek çok senaryo konuşulurken, CHP delegelerinden sürpriz bir hamle geldi. Delegeler topladığı bine yakın imzayla partinin olağanüstü kurultaya gitmesini istedi. CHP Genel Başkan Özgür Özel’in imzasıyla Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na başvuruldu. Buna göre CHP, 21 Eylül’de Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirecek. Kurultayda genel başkan seçimiyle birlikte yine Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçim yapılacak.

Alınan karara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP kurmayları, partinin 6 Nisan’da yaptığı 21. Olağanüstü Kurultay’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla yapıldığını anımsattı. Bu kez delegelerin partiyi kurultaya götürdüğü belirten kurmaylar “Delege bizzat iradesini ortaya koyup, kurultayı kendi topladığı için mahkemelerden bu kurultayın aleyhine olumsuz bir karar çıkacağını düşünmüyoruz. İstanbul delegeleriyle ilgili mahkeme kararı nedeniyle risk almamak için onların imzası olmadan başvuruyu yaptık” dedi.

‘KİM GELİRSE KURULTAYI YAPMAK ZORUNDA’

CHP’nin devam eden 39. Olağan Kurultay sürecinin de işletileceğini aktaran kurmaylar “Gelecek hafta ilçe kongrelerimiz başlayacak. Olağan kongre sürecimiz aynen devam edecek. Salı günü yapacağımız Parti Meclisi toplantımızda 39. Olağan Kurultayımızın tarihini ilan ederiz. Muhtemelen kasım sonu gibi olağan kurultayımızı yaparız” bilgisini paylaştı. Delegelerin kurultay kararının 15 Eylül’deki davadan çıkacak olumsuz bir sonuca etkisini değerlendiren partililer “Artık 15’inde kayyum kararı ya da önceki yönetimi getiren bir karar çıksa bile; kim gelirse gelsin 21’inde kurultayı yapmak zorunda. Yani kayyum atansa bile en fazla 21’indeki kurultayın kesin sonuçları açıklanana kadar kalabilir” diye konuştu.

‘İSTEYEN HERKES ADAY OLABİLİR’

Delegenin aldığı kararla ilgili “Partimiz mahkeme koridorlarına taşınmaya çalışıyordu. Bunu sadece AKP yargısı değil, koltuğuna tekrar oturmak isteyen, CHP’de kimi görevlerde bulunmuş birkaç işbirlikçi de istiyordu. Delegemiz de buna cevap verdi” yorumunu yapan kurmaylar “Yapacağımız kurultay göstermelik bir kurultay değil. Partide görev almak isteyen herkes aday olabilir. Bizim kurultaylarımız göstermelik olmaz. Bu parti kayyumu kabul etmez ama partide isteyen herkes kendini delegenin takdirine sunabilir” dedi. Öte yandan; yenilenecek Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde yine aynı isimlerin aday gösterileceği belirtildi. Kurmaylar konuyla ilgili “Yönetim listesi muhtemelen yine aynı olur ama takdir elbette delegenindir” yorumunu yaptı.

‘KAYYUM SÜRECİ DURDURAMAZ’

CHP Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde kurultay sürecine ilişkin gazetecilere bilgi verdi. CHP’nin 6 Nisan’da yaptığı olağanüstü kurultaya karşın yargı operasyonlarının durmadığını belirten Özel “Ayın 15’inde de duruşmamız var. Bu duruşmadan önce, bu kez delegelerimizin imzalarıyla; seçimin yenilenmesi isteniyor. Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri, ben, MYK ve Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, Yüksek Disiplin Kurulumuz yok. Geçen seferki bir siyasi hamleydi. Bu, tamamen teknik ve hukuki tedbir” dedi. İstanbul delegeleri olmadığı için “Delegenin iradesi sakatlandı” iddiasının da boşa düştüğünü belirten Özel “Geri kalan delege iradesini bir kez daha yenilecek. Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp da yarıdan bir fazlasına ulaştığında, partiyi yöneten, Parti Meclisi istemese de olağanüstü kongre oluyor.

Delegelerimiz Genel Başkan’ın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar. Genel başkanlığına bir kayyum atansa, o kayyum orada altı gün durur. Çünkü partinin genel başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. Altı gün sonra da parti, seçilmiş genel başkanı yeniden seçer” ifadelerini kullandı. İstanbul İl Kongresi’nin toplanması için de 540 imzaya ulaşıldığını açıklayan Özel “O toplantı da yapılacak. O da seçilecek. Ayrıca ilçe kongreleri, il kongreleri yapılacak. Yani doğal sürecimizi kasım ayının sonu gibi tamamlanmış olacak. O tamamlandığında bütün bu tartışmaların geride ve konusuz kaldığı bir sürece ulaşılmış olacak” dedi. Öte yandan; CHP’nin 15 Eylül öncesi 14 Eylül’de Ankara’da yargı süreçlerini protesto eden bir miting yapması da bekleniyor. Miting yerinin ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtiliyor.