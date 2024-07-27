Mahkeme sürerken elektriği kestiler

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Depremde hayatta kalan yurttaşlar, ikinci bir depremi iktidarın bölgedeki uygulamalarıyla yaşıyor. Kamuoyunda rezerv alan uygulaması olarak bilinen 6036 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik, yurttaşlar için adeta zorbalığa dönüştü. İktidar yetkililerinin “Sağlam veya güçlendirilebilecek binalara dokunmayacağız” sözlerine karşın hafif hasarlı binalara yıkım tebligatı ulaştı. Ardından da hukuki süreç beklenmeden önce suyu kesilen binaların şimdi de elektriği kesilmeye başlandı. Hatay Antakya’da rezerv alan ilan edilen alanda kalan ve sekiz ailenin içinde yaşadığı Balsever Apartmanı’nda elektrik sayaçları söküldü. Cumhuriyet’e konuşan bina sakini F.B., “Mahkeme tarafından az hasarlı olduğuna ilişkin rapor bulunan binamızın elektriği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından polis eşliğinde ve haber bile verilmeden kesildi” dedi. Binada yaşlı, hasta, engelli ve bebeklerin bulunduğunu söyleyen F.B., sözlerine şöyle devam etti: “İnanılmaz zor durumdayız. Buzdolabında gıdalarımız bozuldu. Soğuk su içmek bile lüks bizler için. Mahkeme süreci devam eden az hasarlı binanın elektriğini kesmek büyük hukuksuzluktur. Kamuoyundan destek bekliyoruz. Bizlerin sesi olun.”