Mahkeme, Tayfun Kahraman için yeniden yargılama talebini reddetti: Siyasilerden peş peşe tepkiler!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.

Mahkeme ayrıca infazın durdurulması ve Tayfun Kahraman'ın tahliye edilmesi yönündeki taleplerin de reddine karar verdi.

Tayfun Kahraman hakkında verilen karara sosyal medyadan birçok tepki geldi.

Tepkilerin bazıları şöyle...

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

"Partimizin de üyesi olan Dr. Tayfun Kahraman, yıllardır evladı Vera’dan ve ailesinden ayrı, Silivri Zindanında.

Anayasa Mahkemesi verdiği karar ile 3,5 yıllık haksızlık ortaya koyulmuştu, Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

Bugün yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına yetki aşımı diyerek direnmeye cesaret ediyor. Devletin anayasal bir hukuk devleti olma niteliğine alenen kastediyor.

Gazeteciler gazetecilik yaptığı için keyfi şekilde karakollara götürülüyor.

Partimizin bilişim sorumlusu seçmen bilgilerini, seçimlerde belirlediğimiz adayımıza verdiği suçlamasıyla gözaltına alınıyor.

Yargı dünyamıza sızdırılmış küçük bir grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurallarını çiğniyor, tüm kurumlarını tehdit ediyor, memleketimizi felakete sürüklüyor.

Bu zulme, keyfiyete ve pervasızlığa asla teslim almayacağız.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın.

Direne direne, birleşe birleşe kazanacağız."

Hukukçu Kerem Altıparmak:

"AİHM ilk kararı verince "ama karar kesinleşmedi"

Karar kesinleşince "ama şimdi başka suçtan tutuklu"

Başka suçtan da ihlal çıkınca "ama karar kesinleşmedi"

O karar da kesinleşince "ama şimdi tutuklu değil hükümlü"

Hükümle ilgili karar çıkınca "AİHM iç hukuku yorumlayamaz"

Bitmiyo"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek:

"Anayasa bir kez daha rafa kaldırıldı.

Yüksek Mahkeme “hak ihlali” dedi ama 13. Ağır Ceza Mahkemesi duymamayı tercih etti!

Tayfun Kahraman yıllardır adalet yerine zulüm görüyor.

Bir baba, kızının büyümesini demir parmaklıkların ardından izliyor.

Bir insan, hakkı teslim edildiği halde özgürlüğüne kavuşamıyor.

Tayfun kardeşimizin suçu n!?

Bir kenti, bir ağacı, bir yaşamı savunmak m!?

Bu artık sadece bir hukuk sorunu değil;

insanlık sınavıdır.

Hiçbir yol arkadaşımız bunları hak etmiyor.

Hakkı ve adaleti sağlayın!

Kinle ülke yönetilmez, bu yanlıştan bir an önce dönün.

Yanındayız Tayfun Kahraman."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

"İbretlik!

Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" demişti.

Dün "Yargı ne derse o olur diyenler" bugün Anayasa’nın en üst yargı organı olan AYM kararını tanımıyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararında olduğu gibi Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında da AYM'nin verdiği "hak ihlali" kararını yok saydı.

Mahkeme, AYM'nin açık hükmüne rağmen "yeniden yargılama yapılması" talebini reddetti.

"Yargı" dedikleri hukuk değil, talimat!

Ülkede hukuk değil, talimat işliyor!"