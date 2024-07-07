Mahkeme yapı ruhsatını iptal etti

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 04:00

Samsun 2’inci İdare Mahkemesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Demir döneminde yapımına başlanan ve imar planları hukuka aykırı bulunarak defalarca yürütmeyi durdurma kararı verilen inşaatın yapı ruhsatını hukuka aykırı bularak iptal etti. CHP’li meclis üyeleri Hasan İpek ve Atila Tekcan ile İYİ Partili meclis üyeleri Füsun Uzun ve Ayhan Ayvaz geçen açtığı dava ile ilgili Samsun 2’inci İdare Mahkemesi’nin kararında “Dava konusu olayda; yapı ruhsatının dayanağı olan imar planı değişikliklerinin hukuka aykırı olduğunun işbu kararla ortaya konulduğu dikkate alındığında; ilgiliye hak tanıdığı ileri sürülen durumun (yapı ruhsatının) hukuka uygun bir işlemden kaynaklanmadığının ortada olduğu, bu sebeple; olayda, kazanılmış hakkın olmazsa olmaz unsurlarından olan hukuka uygunluk unsurunun bulunmadığı” belirtildi.

