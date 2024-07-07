Mahkeme yapı ruhsatını iptal etti
Samsun’un Atakum ilçesindeki eski Yalı Kafe alanında yapılan Kitap Kafe-Millet Kıraathanesi ile ilgili yargıdan yeni bir karar geldi.
Samsun 2’inci İdare Mahkemesi,
Samsun Büyükşehir Belediyesi eski
Başkanı Mustafa Demir döneminde
yapımına başlanan ve imar planları
hukuka aykırı bulunarak defalarca
yürütmeyi durdurma kararı verilen
inşaatın yapı ruhsatını hukuka aykırı
bularak iptal etti.
CHP’li meclis üyeleri Hasan İpek
ve Atila Tekcan ile İYİ Partili meclis
üyeleri Füsun Uzun ve Ayhan
Ayvaz geçen açtığı dava ile ilgili
Samsun 2’inci İdare Mahkemesi’nin
kararında “Dava konusu olayda;
yapı ruhsatının dayanağı olan
imar planı değişikliklerinin
hukuka aykırı olduğunun işbu
kararla ortaya konulduğu dikkate
alındığında; ilgiliye hak tanıdığı
ileri sürülen durumun (yapı
ruhsatının) hukuka uygun bir
işlemden kaynaklanmadığının
ortada olduğu, bu sebeple; olayda,
kazanılmış hakkın olmazsa olmaz
unsurlarından olan hukuka
uygunluk unsurunun bulunmadığı”
belirtildi.
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