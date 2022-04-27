Mahkemeden Adnan Oktar kararı: Görüşmeleri kayıt altına alınacak
Tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatlar aracılığıyla grubunu yönettiği iddia edilen Adnan Oktar’ın avukat görüşmelerinin kayıt altına alınmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar ile görüşme gerçekleştiren avukatların, avukatlık görevleri dışında Oktar tarafından verilen talimatları örgüt mensuplarına ilettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
İddiaya göre avukatlar Oktar’ın talimatlarını taşıyarak örgüt içindeki çözülmelerin önüne geçmeye çalışıyor. Başsavcılık, örgüt faaliyetlerinin devam etmesini engellemek için Adnan Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasını, bunun yanı sıra görüşmelerinin kayıt altına alınmasını istedi.
Talebi değerlendiren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın avukatlarla görüşmesinin 3 ay süreyle kayıt altına alınmasına karar verdi. Mahkeme, Oktar’ın avukatına veya avukatın sanığa verdiği belge ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulmasına da karar verdi.
Mahkeme, bu aşamada görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılması talebini ise reddetti.
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