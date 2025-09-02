Mahkemeden CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum kararı... Tepki yağdı: 'Ülkeyi dünyaya rezil ediyorlar!'

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi.

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

Siyasi isimler, söz konusu karara tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "Sizin kumpaslarınız, bizim mücadelemiz bitmez. Halep oradaysa arşın burada..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: "CHP mahkemelerde kurulmadı, darbelerde yıkılmadı. Siyasallaşan yargıyla yaptığınız hiçbir operasyona boyun eğmedik."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: "Yargı aracılığıyla yapılmış bir darbedir. Bir siyasi partinin seçimleri iki yıl önce neredeyse yapıldı. Herhangi bir itiraz olmaz sadece iddialar üzerine 'mıştım, vermiştim' söylemleriyle bir siyasi partinin kongresinin iptal edilmesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bir darbe değil, demokrasisine yapılmış bir darbedir. Tüm partileri yakından etkileyecek bir süreç. Demokrasiden nasibini alan herkesin bu karara karşı durması lazım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: "Demokratik siyasete darbedir. Çok partili rejime indirilmiş büyük bir darbedir. CHP'yi yargı eliyle dizayn etmek isteyenlere sesleniyoruz. Size boyun eğmeyeceğiz. İki milyon üyemizle dimdik ayaktayız. Bütün bu badireleri aşacağız. Yol arkadaşımız, İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, CHP'nin onurlu, namuslu oylarıyla seçilmiştir. Görevden alma kararı yok hükmündedir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın: "İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in seçildiği görev, anasının ak sütü gibi helaldir. Aksini iddia edenlerin derdi haklı olanlarladır. Partimizin İstanbul İl Kongresine yönelik yargı darbesi, mertlik sofrasına namertçe müdahaledir, kumpastır, acizliktir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: "Millet teslim alınamaz. Millet aklı bir akıldan üstündür. Millet kazanacak."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Yeni adli yılın başlangıcında bu ülkenin hukukunu, adaletini dünyaya rezil ediyorlar! İstanbul İl Başkanımız ve yönetim kurulumuzun görevden alınarak, 39. Olağan Kurultay sürecimizi sekteye uğratmak büyük acizliktir. Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir! Hukuk yoluyla irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Örgütümüzün iradesini hiçbir güç gölgeleyemez. Partimiz, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır."

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: “Partimizin üyelerinin oylarıyla seçilmiş il başkanı ve yönetiminin, hukukun aşağılık bir maşa gibi kullanılarak görevden alınması; demokrasimiz adına utanç verici, açık bir darbedir. Cumhuriyetimizin kurucu partisi, atanmışların değil, seçilmişlerin görev aldığı bir partidir. Gerçek CHP’li, seçilmişin yerine kayyum olmaya tenezzül etmez! Bu irade gaspının parçası olan herkes tarih önünde sorumlu olacaktır."