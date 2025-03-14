Mahkemeden Özgür Özel'e 'seyyar giyotin' cezası!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:59

Güncelleme: 14.03.2025 - 17:59

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "seyyar giyotin" ifadeleri nedeniyle İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Mahkeme Özel'in, 6 ayrı grup toplantısında yaptığı konuşmalar neticesinde dosya başı 80 bin lira olmak üzere işlenmiş yasal faizi hariç toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre CHP, kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ima ederek birçok kez "seyyar giyotin" ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu ifadeyi son olarak tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkındaki iddianame üzerine kullanmıştı. Özel, "Seyyar giyotin imzalı bu iddianame siyasi operasyonun ürünüdür. Siyasi iktidarın aparatları, Ahmet Özer’in suçsuzluğu ve Esenyurt halkının tertemiz iradesini asla gölgeleyemeyecektir" demişti.



