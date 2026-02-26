Mahmut Tanal'dan, Bakan Çiftçi'nin, AKP Gençlik Kolları yeleği giymesine tepki: 'Tarafsızlık yeminini çiğniyorsunuz'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Çorum’da AKP Gençlik Kolları yeleği giymesine tepki göstererek, "İçişleri Bakanlığı makamı bir parti teşkilatı değildir. Devletin gücü, bir partinin yeleğiyle, bir partinin rozetiyle, bir partinin seçim çalışmasıyla kullanılamaz. Özellikle İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’ye sesleniyorum, Sayın Bakan, siz yıllarca bu devlete mülki amir olarak hizmet ettiniz, valilik yaptınız. Siz mülki idare geleneğini en iyi bilen isimlerden birisiniz. Ancak bugün görüyoruz ki; o liyakatle giyilmesi gereken ceket, bir siyasi partinin önünde düğmelenir hale gelmiş" açıklamasında bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Çorum’da AKP Gençlik Kolları yeleği giyerek iftarlık dağıtmasına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı makamının, bir parti teşkilatı olmadığını, devletin gücünün, bir partinin yeleğiyle, bir partinin rozetiyle, bir partinin seçim çalışmasıyla kullanılamayacağını belirten Tanal, şunları kaydetti:

"Özellikle İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’ye sesleniyorum, Sayın Bakan, siz yıllarca bu devlete mülki amir olarak hizmet ettiniz, valilik yaptınız. Siz mülki idare geleneğini en iyi bilen isimlerden birisiniz. Ancak bugün görüyoruz ki; o liyakatle giyilmesi gereken ceket, bir siyasi partinin önünde düğmelenir hale gelmiş! Siz çok iyi bilirsiniz ki; devlet adamının ceketi, halkın karşısında sevgiyle, hukukun karşısında saygıyla iliklenir; bir siyasi partinin emrinde değil! Bakanlık makamının düğmesi olmaz! O makam, hiçbir partinin seçim ofisi gibi kullanılamaz! Mülki idare kökenli bir Bakan olarak sizin göreviniz, devletin tarafsızlığını korumaktır. Ama siz, devletin makamına parti gölgesi düşürerek, tarafsızlık yeminini çiğniyorsunuz.

"DEVLETİN TARAFSIZLIĞINA İHANETTİR"

Bakın, Anayasa burada! Anayasa Madde 2: Hukuk devleti diyor! Anayasa Madde 123: İdarenin tarafsızlığı diyor! 657 sayılı Kanun: Kamu görevlisinin siyasal tarafsızlığını emrediyor! Bu hükümler açıkken, bir İçişleri Bakanı’nın parti faaliyeti içinde görüntü vermesi, devletin tarafsızlığına ihanettir. Bu, düpedüz hukuk devletine meydan okumadır. Şanlıurfa’nın Viranşehir’inde öğretmen bekleyen çocuk da devletindir! Bozova’da elektriksiz bırakılan, tarlası kuruyan çiftçi de devletindir! Eyyübiye’de hastane kapısında randevu bulamayan yurttaş da devletindir! Bu insanlar başı sıkıştığında bir partiye değil, devlete bakar! Siz devletin gücünü bir partinin propagandasına meze yaparsanız, bu milletin devlete olan güvenini kökünden sarsarsınız! Vali milletindir! Kaymakam milletindir! Jandarma, polis bu aziz milletin evladıdır! Hiçbir partinin emrine sunulamazlar! Sayın Mustafa Çiftçi'ye sesleniyorum, bu görüntüler derhal son bulmalıdır. Bakanlık makamı o siyasi gölgeden derhal çıkarılmalıdır. Unutmayın, devlet hepimizin, hukuk hepimizin. Adalet mülkün temelidir. Adalet bir partinin mülkü değil, 85 milyonun temelidir."