Mahmut Tanal: Sincan Cezaevi'nde İsrail ürünleri satılıyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Gazze'deki katliamların ardından İsrail'le bağları nedeniyle özellikle iktidar çevreleri tarafından "boykot" listesine alınan Cola ürünlerinin Sincan Cezaevi'nde satıldığını söyledi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Cezaevi Alt Komisyonu olarak geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Sincan Cezaevi ziyaretinde, cezaevi kantininde İsrail’le bağları nedeniyle kamuoyunda boykot çağrısı yapılan Coca Cola ürünlerinin satıldığını tespit ettik. Bir yandan Gazze’de katliam sürerken, diğer yandan Türkiye cezaevlerinde bu firmaların ürünlerinin satılması kabul edilemez. Devletin resmi kurumlarında, hele ki cezaevlerinde, insan hakları ihlallerine ortak olduğu gerekçesiyle boykot çağrısı yapılan firmaların ürünlerinin satışı derhal durdurulmalıdır. Bu konuda Adalet Bakanlığı’nı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırıyorum. Kamu vicdanını hiçe sayan bu uygulamaya derhal son verilmeli, cezaevlerindeki tüm kantin ürünleri insan hakları hassasiyetiyle yeniden gözden geçirilmelidir."