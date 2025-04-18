Mahmut Tanal’dan iktidarın ekonomi politikalarına tepki: 'Sebze pahalı, meyve ulaşılmaz, et ise hayal olmuş'
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştirerek, "Tepside artık et yok! Sebze pahalı, meyve ulaşılmaz, et ise hayal olmuş. AKP’nin ekonomi politikaları; sofralardan eti, pazardan meyveyi, halkın cebinden son kuruşu aldı" ifadelerini kullandı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidarın ekonomi politikalarını, ''AKP’nin ekonomi politikaları; sofralardan eti, pazardan meyveyi, halkın cebinden son kuruşu aldı'' sözleriyle eleştirdi.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
''Şanlıurfa’da geleneksel olarak fırına, içine et, biber, patlıcan ve domates konulan tepsi gönderilir. Bu tepsi, sofranın bereketiydi. Ancak bugün, İl Başkanımız Sayın Ferhat Karadağ ile birlikte Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali Kompleksi’ni ziyaret ettiğimizde, bu geleneğin nasıl yoksulluğa teslim olduğunu gördük. Tepside artık et yok! Sebze pahalı, meyve ulaşılmaz, et ise hayal olmuş. AKP’nin ekonomi politikaları; sofralardan eti, pazardan meyveyi, halkın cebinden son kuruşu aldı. Fakirin fukaranın elinde sadece tepsi kaldı.''
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