MAK Araştırma'dan İstanbul anketi: İmamoğlu'nun ciddi şansı var

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:13

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:13

30 Mart yerel seçimi öncesi iktidar ve muhalefetin odak noktasını İstanbul oluşturuyor. İstanbul için anket çalışmaları da son günlerde arttı. Son olarak MAK Danışmanlık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine yönelik anket çalışması yaptı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, ankete ilişkin TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Kulat'ın aktardığına göre, seçmene "Bu pazar İstanbul'da yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

Ankete göre, İmamoğlu'na destek oranları şöyle:

KESİNLİKLE OY VERİRİM: YÜZDE 28,

OY VERİRİM: YÜZDE 15,

RAKİBE GÖRE OY VERME DAVRANIŞIM DEĞİŞEBİLİR: YÜZDE 9

KESİNLİKLE OY VERMEM: YÜZDE 25,

OY VERMEM: YÜZDE 16,

KARARSIZ/CEVAP YOK: YÜZDE 7

"İMAMOĞLU'NUN CİDDİ BİR ŞAMNSI VAR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Anket sonuçlarını katıldığı canlı yayında değerlendiren MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat, "Sonuçlara bakıldığında aslında Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı olduğunu görüyoruz. Kararsızları oransal olarak dağıtırsak bugün için ciddi şansı var gibi görünüyor" dedi.

Kulat, "Sayın Cumhurbaşkanı genel itibariyle bunu yıllardır yapar. Aday adayı olan ya da ismi geçen isimler hatta aday adaylığına müracaat etmemiş olsa bile ismi geçen isimler şu anda sahada çalışıyorlar. Kendilerine göre herkes adaymış gibi çalışıyor. Buna il yönetimi de ciddi anlamda destek veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun testinin değerlendirilebilmesi için süreçle ilgili değerlendirilmesinin yapılabilmesi için rakibinin de ortaya çıkması gerekiyor." diye konuştu.