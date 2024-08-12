Makalesinde FETÖ’yü öven general Canyaş, ‘sosyal demokratlık’ eleştirisi yapmış

Yayınlanma: 12.08.2024 - 04:32

Güncelleme: 12.08.2024 - 04:32

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararı ile albaylıktan generalliğe terfi eden Fevzi Orkunt Canyaş’ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ’yü övdüğü “Türkiye’deki resmi ve gayri resmi kurumlar arasındaki etkileşim: Fethullah Gülen cemaati örneği” isimli makale hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Canyaş’ın şimdi de 2008 yılında hazırladığı doktora tezinde CHP eleştirisi yaptığı ortaya çıktı. Canyaş’ın “Türkiyede sosyal demokrasinin evrimi: CHP örneği” isimli doktora tezinde CHP’yi sosyal demokrat bir parti olmamakla eleştirdiği görüldü.

Doktora tezinde CHP’ye yönelik yapılan eleştiriler şu şekilde:

“Parti’nin (CHP) ideolojik altyapısını oluşturan Kemalizm ile demokratik sol hareketin Türk işçi sınıfının bir ideolojisi olmaktan çok, siyasal sistem içerisinde sahip olduğu otonomiyi koruyabilmek için ideolojisini dönemin şartlarına uyarlamakta olan yönetici elitin bir ideolojisi olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece çalışmamızın sonucunda uluslararası sosyal demokrat hareketle karşılaştırıldığında, gerek gelenekleri gerek programatik yönelimleri ve gerekse partilerin işçi sınıfıyla kurduğu organik ilişkiler açısından CHP ile Batı Avrupa sosyal demokrat partileri arasında büyük farklar tespit edildiğinden günümüzde CHP’nin sosyal demokrat bir parti olarak nitelenmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır."

‘POPÜLİST BİR POLİTİKA’

“Parti, 1992’de yeniden kuruluşundan sonra da sosyal demokratlık iddiasına rağmen hiçbir yönleriyle işçi partisi özelliği taşımamış ezilen sınıfların içinden gelen bir hareketin sonucunda ortaya çıkmamıştır. Partilerin yönetici aygıtı, meslekten politikacılardan oluşmuş ve seçmen kitlesinin sınıfsal sınırlarını muğlak tutmaya özen gösteren popülist bir politikayı özenle takip etmiş, özellikle dinsel ve etnik kimlik tartışmaları esnasında resmi görüşlerin dışına çıkmamıştır.”

“Demokratik sol düşünce ile sosyal demokrasi bazı kavramları ortak kullanmanın dışında ayrı düşünceler olduğundan CHP, her ne kadar oy kaygıları ile 1960’ların ortalarından itibaren sosyal demokrat bir söylem benimsemeye çalışmış ise de sosyal demokrat bir parti olmayı başaramamış gerçekte merkez sağ bir konumdan öteye geçememiştir."