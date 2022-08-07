Makbule Haşimoğlu'ndan tepki: 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

28 Şubat davasının soruşturma aşamasında, Nisan 2012’de tutuklanan ve hapishanede rahatsızlandıktan sonra 14 Ağustos 2012’de yaşamını yitiren Albay Mehmet Haşimoğlu’nun eşi Makbule Haşimoğlu eleştirilere tepki gösterdi.

‘MEZARDAN ÇIKARIRSINIZ’

Haşimoğlu, “En son geçen yıl eşimin ölüm yıldönümünde beni arayarak başsağlığı diledi ve bir hafta sonra cezaevine gönderildi. Cezaevinde demans hastalığına yakalandı ve kendine bakamaz hale geldiği için çıkarıldı” derken, “Ne bitmek bilmez kininiz varmış! Elinizden gelse eşimi de mezardan çıkarıp tekrar hapse sokarsınız. Dilerim Atatürk’ün askerlerine yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz” ifadelerini kullandı.

‘CANIYLA BEDEL ÖDEDİ’

28 Şubat davasının bir intikam alma davası olduğunu söyleyen Haşimoğlu, “28 Şubat davasında asıl amaç TSK’yi itibarsızlaştırmak, halktan koparmaktır. Bu dava, ‘Neden tarikatları kapattınız’, ‘Neden çocukların beyinlerinin yıkanmasına izin vermediniz’, ‘Neden FETÖ’nün askerlerini ordudan attınız’ diyerek geçmişin intikamını alma davasıdır. Ne yazık ki davanın en büyük bedelini eşim genç yaşında canıyla ödedi. Bu zulme ortak olan herkes aynı bedeli ödesin” dedi.